Volley: il Lagonegro vince anche a Reggio Emilia 24/01/2022



Torna da Reggio Emilia con tre importantissimi punti la Cave del sole Lagonegro che dopo una prestazione superlativa si conferma in ottima forma con la quarta vittoria consecutiva. “Abbiamo iniziato il girone di ritorno nel migliore dei modi e ci piacerebbe continuare- spiega a fine gara mister Barbiero . Tatticamente siamo riusciti in tutti i rush finali a ottenere i set e la vittoria finale questo è merito della squadra e di tutti i giocatori che hanno interpretato tecnicamente la gara in maniera corretta. Siamo molto contenti ,ringrazio tutto lo staff e dedico la vittoria al presidente per tutto quello che sta facendo perchè lo merita: è giusto che queste belle soddisfazioni vadano a lui per quello fatto ora e per quello che farà”.



Una gara a fasi alterne ma la Cave del Sole è sempre riuscita a venire fuori nelle fasi decisive.



Primo set inizio in equilibrio poi trova subito il vantaggio la formazione di casa. Lagonegro non si dà per vinta recupera lo svantaggio di 5 punti e si porta in avanti sul 22-23 ma poi la Conad è brava a trovare il sigillo nel primo set. Massimo equilibrio nel secondo e solo nel finale Lagonegro trova il +2 e poi chiude il set , rimettendo tutto in parità. Terzo set prima è vantaggio 5-3 Reggio poi Lagonegro ribalta 8-10 e conduce interamente il set fino alla fine riportandosi in vantaggio nel computo dei set. Quarto set ancora a fasi alterne nella conduzione ma poi Lagonegro più precisa e decisa a voler i tre punti chiude il match.



CRONACA



Primi set inizio equilibrato fino al primo allungo dei padroni di casa che trovano il vantaggio sul 11-7. Lagonegro prova ad accorciare con due muri consecutivi e si porta sul -2 (12-10), ma poi è sempre la Conad a dettare il ritmo e si porta sul 17-12. Ancora il muro di Lagonegro si fa sentire poi arriva capitan Milan ed è -2 Cave del Sole (19-17) così da far richiamare i suoi a mister Mastrangelo. Al rientro i lagonegresi riescono a ribaltare sul 22-23 con un muro di Bonola ma poi Reggio nel finale riesce con maggior cinismo a chiudere il set.



Secondo set inizia con un vantaggio da parte di Reggio Emilia che con un ace di Cominietti porta sul 5-3. È sempre il muro a dare i suoi frutti migliori tra le fila di Lagonegro che trova la parità sul 7mo punto ed inizia una fase di assoluto equilibrio fino al 17-19 quando Mastrangelo chiama il tempo. Al rientro la Cave del Sole mantiene sempre le due lunghezze di distacco e nel finale sul 20-23 . Al servizio Di Silvestre mette in difficoltà la ricezione avversaria e trova il primo set point , poi il servizio in rete di Held concede il set a Lagonegro ed è parità.



Terzo set ancora Reggio prova a partire con il piede in avanti ma le due lunghezze che si procurano Garnica e compagni vengono rimontaTe ed è parità sul settimo punto. Un muro di Argenta permette alla Cave del Sole di riportarsi in vantaggio 8-10 e gli uomini di mister Barbiero mantengono così la distanza (11-14). Un mani-out di Milan segna il 14-18, gli fa da spalla Di Silvestre che trova il 16-22 poi ancora Milan con una pipe trova il primo set point e Argenta chiude il set con un pallonetto.







Quarto set inizio in parità poi la Conad trova il 9-6 e mister Barbiero richiama i suoi e il servizio di Maziarz mette in difficoltà la ricezione locale e così arriva il pareggio sul 11mo punto. Ancora una fase di equilibrio poi Di Silvestre picchia sul muro ed è 13-15, la Conad ritrova la parità 18-18. Le squadre ancora una volta si alternano 20-18 Reggio poi 22-23 Lagonegro. Il muro blocca un attacco dell’ex Marretta 22-24 poi Lagonegro ha la possibilità di chiudere la gara e lo fa senza dare più appello alla Conad. La Cave del Sole porta così tre importanti punti alla propria classifica che fanno tantissimo morale confermano lo stato forma ottimo dei lagonegresi.



“Abbiamo giocato una grande partita- commenta un soddisfatto Mister Barbiero- siamo stati con la testa giusta , abbiamo giocato tecnicamente e tatticamente in maniera perfetta. Abbiamo perso il primo set ai vantaggi ma questo non ci ha indebolito, anzi ci ha dato la condizione che potevamo farcela. Così nel secondo e terzo siamo riusciti a contenere la potenza di Reggio Emilia che ha un organico importante. Tatticamente siamo riusciti in tutti i rash finali a ottenere i set e la vittoria finale questo è merito della squadra e di tutti i giocatori che hanno interpretato tecnicamente la gara in maniera corretta. Abbiamo iniziato il girone di ritorno nel migliore dei modi e ci piacerebbe continuare così. Ora aspettiamo tutti i tifosi al palazzetto domenica prossima per giocare la gara contro Siena”.



Reggio Emilia : Zamagni 10, Catellani, Held 6, Sesto4, Cagni,(L), Scopelliti1, Cominetti 13, Mian 1, Cantagalli 13 , Garnica 5, Morgese (L), Suraci 8, Marretta 3. All Mastrangelo



Cave del Sole Lagonegro : Biasotto , Argenta 15 , El Moudden, Hoffer (L), Beghelli , Pistolesi, Bonola 13, Milan 18 , Maziarz 8, Armenante, Di Silvestre 18. All. Barbiero



Reggio Emilia : 5 muri, 4 ace, 13 errori in battuta, 49% attacco , 70%(31%) Ricezione



Lagonegro : 14 muri, 3 Ace, 17 Errori in battuta, 58%Attacco, 55% (35%)Ricezione



Arbitri : Turtù, Clemente



26-24, 21-25, 19-25, 23-25



29, 25’, 23’, 30’ tot 1h 47’



Foto di Roberto Muliere Tweet



