Lascia tre punti in Veneto e chiude l’anno con l’amaro in bocca la Cave del Sole Lagonegro che gioca i primi due set abbastanza equilibrati poi nel dal finale del secondo set Motta si impone e apre il terzo trovando un vantaggio importante che nonostante venga accorciato da Milan e compagni , permette ai padroni di casa di chiudere la gara.



CRONACA DEL MATCH



Mister Barbiero schiera la solita formazione con Pistolesi e Argenta, Milan e Di Silvestre schiacciatori, Bonola e Maziarz al centro Hoffer libero. Mister Lorizio schiera Alberini e Gamba per la diagonale, Cattaneo e Loglisci in banda, Biglino Luisetto al centro, Battista libero.







Primo set in estremo equilibrio con la Cave del Sole che trova il vantaggio di due lunghezze 5-7 poi Motta ribalta e si porta sul 12-11. Mister Barbiero rileva Di Silvestre e inserisce Armenante e poi richiama i suoi sul 15-14. Due muri riportano Lagonegro avanti (16-17) , poi ancora un punto per parte. Due palle out di Argenta riportano Motta sul 21-20 e mister Barbiero chiama il tempo ma al rientro due muri su Milan concedono a Motta il 23-22 e alla prima occasione Cattaneo chiude il set sul 25-23.







Secondo set la Diana Group trova il vantaggio inziale sul 5-3 grazie ad un ace di Alberini poi la Cave del Sole si rifà sotto e trova il -1 con Armenante . Due le lunghezze dividono le due formazioni con i padroni di casa che conducono e provano a scappare sul 18-15 ma capitan Milan ripristina il -1 (18-17). Quando Motta si riporta in avanti (21-17) mister Barbiero richiama i suoi a distanza ravvicinata ma Motta è in gara e riesce prima a staccare gli ospiti di 5 lunghezze (23-18) e poi con facilità a vincere anche il secondo set.







Terzi set mister Barbiero decide di far giocare Zivojnovic al posto di Pistolesi e lascia Armenante in banda insieme a Milan. Motta scappa subito e la Cave del Sole si ritrova a inseguire i padroni di casa che si portano sul 6-3. Gamba e i suoi mantengono le distanze (10-6). Lagonegro cambia l’opposto ed entra Beghelli, trova il mimino svantaggio 10-8. L’opposto locale Gamba è sempre sugli scudi e trova il 13-10 e il 16-10 con un ace. Sul 19-14 Motta subisce un rientro in gara di Lagonegro che accorcia fin al 23-21 quando Lorizio richiama i suoi ed al rientro i veneti sono bravi a chiudere il set e la gara portando bottino pieno alla propria classifica. Turno di riposo per Lagonegro che il 26 dicembre non giocherà , per poi riprendere a giocare il 2 gennaio al Palasport di Villa D’Agri.



HRD Diana Group Motta : Zaccaria (L), Saibene, Alberini 1, Loglisci 9 , Gamba 15, Cattaneo 10, Biglino 9, Morchio, Secco Costa , Acuti, Luisetto 4, Pugliatti, Battista. All. Lorizio



Cave del Sole Lagonegro : Marini , Biasotto, Argenta 10 , El Moudden (L) , Hoffer (L), Zivoijnovic, Beghelli 2, Pistolesi 2, Di Silvestre 1, Bonola 3, Milan 11 , Maziarz 6, Armenante 5. All. Barbiero



Motta: 6 muri, 3 ace, 16 errori in battuta, 51% attacco , 56%(38%) Ricezione



Lagonegro : 8 muri, 0 Ace, 11 Errori in battuta, 41%Attacco, 48% (38%)Ricezione



Arbitri : Amandola Salvati



25-23, 25-18, 25-21



31’, 26’,29’ tot 1h 26’