Sarà il Camping Riva dei Greci di Metaponto, nel pomeriggio di Domenica 22 Agosto, ad ospitare le finali della “Coppa Antonio Statuto - Trofeo Li.Bo”. Il circuito itinerante organizzato dal Comitato Basilicata Coast to Coast 3vs3 si concluderà, dunque, esattamente dove era partito con la tappa inaugurale, passando poi per Matera e Nova Siri.

Sul playground in pavimentazione modulare 3x3 acquistato e messo a disposizione dalla locale società sportiva Riva Dei Greci Asd, torneranno a fronteggiarsi non solo le squadre vincitrici, finaliste e partecipanti delle singole tappe (per le quali non sarà applicato alcun nuovo costo di iscrizione) ma, nello spirito inclusivo e promozionale del circuito, anche quartetti che intendano prendere parte per la prima volta alla Coppa Statuto. Invariati i costi di iscrizione (60€ a squadra per la categoria Open, 40€ per le Under), potendo inviare una mail con i nominativi dei componenti delle squadre a basilicatacoastocoast3vs3@gmail.com o via whatsapp al 3482834457.

Oltre alle due categorie Open (ammessi atleti nati fino al 2005), si assegneranno anche i titoli giovanili Under 14, Under 16 e Under 18 Maschili e Femminili.

Secondo il protocollo gare FIP vigente, per poter partecipare sarà necessaria una delle seguenti alternative: il possesso del Green Pass, essersi sottoposto ad almeno una dose di vaccino o a tampone rapido con esito negativo nelle 48 ore precedenti al torneo, o infine essere guariti da Covid - 19: le squadre che necessitassero di sottporsi a tampone rapido direttamente sul campo di gioco dovranno preventivamente comunicarlo al comitato organizzatore via mail o attraverso i canali social Facebook e Instagram del circuito.

Diversi i premi in palio, dalla Coppa per le vincitrici di ciascuna categoria a prodotti tipici e buoni messi in palio da Azienda Fabrizio Quattromini, Salumificio Metapontino, Panificio Santa Lucia, Market Riva dei Greci e Gnam Gnam Bernalda, per chiudere con un buono da 200€ ed i kit sportivi del negozio Gieffe Sport ed i quattro ingressi all'Acquapark Acquazzurra di Metaponto.

Non poteva tuttavia mancare, in linea col clima ancora estivo della manifestazione, nemmeno la componente turistica, con soggiorno di due giorni presso il Camping Riva dei Greci e uno Smartbox da utilizzare in tutta Italia offerto dall'agenzia Fantastico Mondo, sponsor del circuito, mentre lo spettacolo della Pro Loco di Bernalda offrirà ad atleti e spettatori un momento di suggestivo ad immediato ridosso delle finali.