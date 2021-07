Archiviato positivamente l’inizio di circuito con il torneo di Metaponto del 4 Luglio, la “Coppa Antonio Statuto” fa ora tappa a Rionero in Vulture, una delle sedi in cui il compianto tecnico potentino cui è dedicata la manifestazione ha vestito i panni sia di giocatore che allenatore. In collaborazione con la locale Virtus Rionero, infatti, domenica 18 Luglio si giocherà sul playground della centralissima Villa Giulia Catena, già in passato sede di tradizionali appuntamenti estivi organizzati dalla società vulturina.

Come già accaduto in riva allo Jonio, anche questa è una tappa Basic inserita nel circuito nazionale 3x3Italia con in palio l’accesso al torneo di qualificazione alle finali nazionali di Cesenatico in programma dal 6 all’8 Agosto, motivo per il quale nelle categorie open maschili e femminili potranno scendere in campo solo atleti che abbiano già compiuto 18 anni.

Sono regolarmente in calendario, tuttavia, anche le categorie giovanili Under 14, Under 16 e Under 18 Maschili e Femminili, che daranno alle prime due classificate della tappa la possibilità di qualificarsi per le finali regionali di Bernalda del 22 Agosto, da cui uscirà, per ogni categoria, un quartetto legato ad una ASD affiliata che rappresenterà la Basilicata nelle finali nazionali giovanili del 7 Settembre a La Ghirada (Treviso).

“Dopo il confortante inizio di Metaponto, ci approcciamo con altrettanta fiducia anche alla prima tappa in provincia di Potenza – commenta il presidente del comitato “Basilicata Coast to Coast 3vs3” Giuseppe Carella – in una località che da sempre ha rappresentato un punto di riferimento per il basket giovanile lucano, esprimendo arbitri ed atleti di interesse nazionale quali Rosario Saracino ed i fratelli Cutolo e più di recente un coach che bene ha lavorato in realtà prestigiose quali Avellino e Napoli, come Francesco Mollica”.