Parte dal Camping Riva dei Greci di Metaponto il circuito estivo di basket 3 contro 3 “Basilicata Coast to Coast – Coppa Antonio Statuto”. La struttura jonica, location ormai storica della palla a spicchi estiva, è stata in passato sede anche di una tappa di qualificazione del circuito nazionale “Beach and Basket”, per poi ospitare, dal 2008, la 1^ edizione del Metapontum Basket ed una serie di altre iniziative dedicate soprattutto agli atleti del settore giovanile. Otto le categorie in gara, con Open Maschile e Femminile (la cui partecipazione è riservata solo ad atleti che abbiano già compiuto 18 anni) inserite come tappa Basic anche del tour nazionale 3x3 Italia organizzato dalla FIP con punti in palio per le Finals di Agosto, mentre Under 14, Under 16 e Under 18 di ambo i sessi concorreranno per le classifiche regionali di categoria. Per questi ultimi non ci sarà bisogno di ulteriore tesseramento, mentre gli atleti senior dovranno provvedervi attraverso l’app ufficiale Pick and Roll, allegando anche una foto e la copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

L’appuntamento è per domenica 4 Giugno alle ore 16.00 pronti a darsi sana battaglia sul nuovissimo playground modulare 3x3. E’ questa la novità dell’estate, di cui la struttura turistica e l’omonima società di basket giovanile si sono dotate di recente per migliorare ulteriormente una proposta che, contemporaneamente, vedrà l’organizzazione di due settimane di camp estivo (a partire da oggi) in collaborazione con l'Esquilino, più il classico day camp e il torneo “Summer Basket” che si disputerà per tutto l’arco della prossima settimana. Il modulo di iscrizione è scaricabile a questo link http://www.fip.it/Regioni/basilicata/Documenti/ContenutoCartella?idCartella=11720 da inviare per mail a basilicatacoastocoast@gmail.com o su whatsapp ai numeri 3392359212 o 3482834457. Dopo Metaponto il circuito si sposterà a Rionero in Vulture (11 Luglio), Lagonegro (18 Luglio), Matera (24/25 Luglio), Lagopesole (31 Luglio) e Nova Siri(1 Agosto), con l’intento di divertirsi e far ripartire ufficialmente un’attività agonistica che in Basilicata è ferma, per le note vicende pandemiche, dal Marzo 2020.