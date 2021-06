E' la Volley Meta Sorrento (Campania) a vincere la Finale Interregionale Under 17 maschile che si è svolta sabato 12 e domenica 13 presso il PalaVejanum di Viggiano (PZ). La formazione campana accede così alle Finali Nazionali di categoria che si terranno dal 25 al 27 giugno a Castellana Grotte e che non vedrà impegnata nessuna formazione lucana. La formula pensata per questa stagione prevede l'accesso diretto delle prime quattro regioni del ranking, che per l'Under 17 maschile sono Lombardia, Puglia, Veneto e Lazio con i campioni regionali di categoria delle rispettive regioni già diretti verso Castellana Grotte a cui si aggiungono le vincenti delle otto finali interregionali per un totale di dodici finaliste.

Volley Meta ha esordito sabato pomeriggio proprio contro la DMB Villa d'Agri battendo la formazione di Dino Viggiano e Pinuccio Logiurato con un rotondo 3-0 (25-8, 25-7 e 25-9 i parziali) assicurandosi così la finale contro la Polisportiva Frascolla. La seconda gara ha visto scendere in campo i lucani di Villa d'Agri contro la Polisportiva Frascolla Taranto, gara tirata tra le due formazioni vinta 3-1 dai pugliesi avanti sul 2-0 con un doppio 19-25, la DMB ha provato a recuperare accorciando grazie al 26-24 ma è stato decisivo il quarto set vinto dai pugliesi 18-25. La finale di domenica pomeriggio ha visto nuovamente il dominio di Sorrento che si è imposto con un altro 3-0 senza appelli (25-7, 25-14, 25-15).

Soddisfazione da parte del Presidente del CR Fipav Basilicata Enzo Santomassimo alle prese con l'organizzazione delle Finali Interregionali, oltre a questa di Viggiano alla Basilicata toccherà l'organizzazione anche della Finale Interregionale Under 19 maschile i prossimi 26 e 27 giugno: "Siamo contenti di aver potuto offrire una soluzione ottimale alle squadre partecipanti che con non pochi sacrifici sono chiamate a compiere in questo periodo - questo il commento del presidente Santomassimo che prosegue - . Mi sento di ringraziare particolarmente l'amministrazione comunale di Viggiano per la sensibilità dimostrata nel venirci incontro anche in questa occasione ed un plauso va allo staff del Kiris Hotel che è per noi un partner di sicuro affidamento nell'organizzazione di questi eventi".



RISULTATI DELLE GARE

VOLLEY META NA - PALLAVOLO VILLA D'AGRI: 3-0 (25-8, 25-7, 25-9)

PALLAVOLO VILLA D'AGRI - POL.FRASCOLLA TARANTO: 1-3 (19-25, 19-25, 26-24, 18-25)

VOLLEY META NA - POL.FRASCOLLA TARANTO: 3-0 (25-7, 25-14, 25-15)



Link ai risultati: https://www.federvolley.it/finali-interregionali-under-17.