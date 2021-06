Si riaccendono i motori in Basilicata, dopo un anno di stop per l’emergenza sanitaria, e la stagione automobilistica è pronto a partire domani, domenica 13 giugno, con la seconda edizione della “Coppa Città di Corleto-Perticara”, organizzata da Basilicata Motor Sport e prova di apertura del 18° Challenge Interregionale CPB 2021.

La gara si corre partendo dall’abitato di Corleto, su un percorso lungo la SS 92 Appia adagiato sulla dorsale interna dell’Appennino Lucano che fu Prova Speciale del mitico Rally di Basilicata degli anni ’90, ed è un edizione fortemente voluta dall’Amministrazione comunale che patrocina e sostiene l’evento per l’alto valore tecnico-sportivo e di promozione del territorio.

Sono una sessantina i piloti partecipanti alla competizione, provenienti da tutto il sud d’Italia, e il buon livello agonistico lascia intendere che lo spettacolo domani è assicurato. Chi può aspirare alla vittoria è Antonio Carbone, già secondo assoluto nel 2019, che, a bordo di una Radical Prosport, proverà a mettere la sua firma nell’albo della corsa. Tra gli altri pretendenti al successo tra i boschi lucani figurano Antonio Lavieri, su Elia Avrio, ed il pilota di casa Vincenzo Calace, di Pignola (PZ), che rientra alle gare dopo oltre due ani di stop su una Radical Prosport, nuova e aggiornata in versione SR4 Evo.

L’attenzione è puntata anche sulle classi più numerose: N1400, N1600 e Racing Start, che non lasciano spazio a pronostici, sarà tutto da vedere.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto del DPCM vigente in materia di prevenzione Covid-19. Il programma di domani, domenica 13 giugno, inizierà alle ore 10.00 con la ricognizione ufficiale del percorso, lungo poco meno di 3 km, con serie di ostacoli di rallentamento, seguito, a partire dalle 11.30 da tre manches cronometrate. La premiazione è prevista alle ore 16 in piazza Plebiscito, davanti al municipio di Corleto Perticara (PZ).

Per informazioni: www.basilicatamotorsport.it .