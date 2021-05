Trentaquattro ore di corso, ventiquattro moduli, ventisei docenti e ben sessantacinque partecipanti. Sono le cifre del corso di formazione per dirigenti ed aspiranti dirigenti di società sportive in programma il 18 maggio prossimo. Organizzato dal Comitato Regionale della Lnd Basilicata, in collaborazione con il Coni regionale e con l’Associazione “Gian Franco Lupo” si svolgerà, forzatamente, in modalità on line a causa della pandemia dovuta al covid-19.



“Reputiamo la formazione un elemento importantissimo nel processo di crescita e di miglioramento di tutto il movimento del calcio dilettantistico di Basilicata –afferma il presidente del CR Lnd Basilicata Piero Rinaldi-. Sono molto soddisfatto per l’alto numero dei partecipanti. Avere dei dirigenti preparati e bravi credo che possa fare bene non solo alle nostre società, ma in generale a tutto il nostro movimento”.



La giornata inaugurale del corso formativo sarà aperta, alle 16.45, con i saluti del presidente del Cr Lnd Basilicata Piero Rinaldi, del presidente della Lnd Cosimo Sibilia, del presidente del Coni regionale Leopoldo Desiderio, del presidente dell’Associazione “Gian Franco Lupo” Michele Lupo, dell’assessore regionale allo Sport Franco Cupparo, del vice presidente A.di.se. Rocco Galasso, del presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport Basilicata Luis Vizzino e del Coordinatore regionale del Settore Giovanile e Scolastico Carlo Ottavio.