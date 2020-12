Con un numero considerevole di adesioni (70 gli iscritti), l’obiettivo di questo corso è quello di fornire ai partecipanti una panoramica completa e aggiornata per poter ampliare le proprie conoscenze teoriche e pratiche sulle figure del maestro istruttore per le categorie promozionali e giovanissimi (TI2), dei tecnici-allenatori per le categorie agonistiche giovanili (TA2) ed internazionali (TA3), cui sono affidati la conduzione tecnica e tattica della squadra con il compito di orientare, disciplinare e dirigere l’attivita’ educativa ed agonistica dei corridori che ne fanno parte.

Le lezioni si svolgeranno nei giorni 13 e 14 dicembre, dalle 17.00 alle 21.00, interamente su piattaforma online Zoom Meeting.

Per poter partecipare al corso è necessario avere una connessione internet stabile e un qualsiasi dispositivo (PC, Tablet, Smartphone), dotato di web camera e microfono.

L’applicazione è supportata sui sistemi operativi Android e iOS ed è scaricabile al seguente link: https://zoom.us/

