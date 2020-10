Mario Grande, presidente della Vultur Rionero, è stato prosciolto dal Tribunale Federale Territoriale dopo essere stato deferito dal procuratore federale (che aveva chiesto un mese di inibizione), insieme alla stessa società bianconera, “per aver pubblicato messaggi a mezzo social network tali da determinare ostilità e per denigrare la società Rotonda Calcio, nonché volti ad esacerbare i rapporti con i sostenitori della predetta compagine in occasione delle gare disputate contro la società Rotonda Calcio nel Campionato di Eccellenza del C.R. Basilicata e in Coppa Italia nella S.S. 2019-2020”. Il post in questione recitava: “adesso viene il bello”.

Frase che, si legge ancora nella sentenza, secondo quanto affermato dallo stesso Grande non poteva “che essere interpretata in termini meramente goliardici e senza alcuna finalità strumentale, atta, ipoteticamente, a rinfocolare asserite e pregresse, rivalità tra i contendenti Sodalizi”.

Dello stesso avviso è stato il Tribunale sportivo, tanto che nella pronuncia si legge che la frase “dovesse intendersi riferita alla circostanza che il ritorno della gara di Coppa Italia tra la predetta compagine e il ROTONDA CALCIO si sarebbe giocata in un impianto sportivo (quello di Rionero in Vulture) nel quale, contrariamente a quanto accaduto nella partita di andata, disputatasi allo

Stadio “Vulcano” di Castelluccio Inferiore praticamente in assenza di pubblico, ci sarebbe stata una forte e calorosa presenza di sostenitori locali”. Precisando che alla frase “non possa essere attribuito alcun valore provocatorio o istigatorio e tanto meno oltraggioso”.

In merito ai commenti al post, è precisato che “Nel caso di pubblicazione di commenti denigratori o diffamatori sulla bacheca di un utente del social network “Facebook”, va esclusa la responsabilità a livello concorsuale del titolare della bacheca stessa”.



