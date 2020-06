Va al Rende il match di andata dei play-out. Al “Razza” di Vibo Valentia la squadra di Rigoli batte il Picerno 1-0. Decisiva la rete su calcio di punizione di Loviso al 6′ della ripresa.



LA CRONACA – Il primo tiro verso la porta al 10′ è di Esposito, ma blocca centralmente Savelloni. Primo giallo del match al 23′ del pt, ai danni di Nossa del Rende per fallo su Esposito. Il primo corner lo batte il Rende con Loviso dalla sinistra al 27′ del pt., ma Priola è bravo ad anticipare Vitofrancesco. Al 39′ azione sulla sinistra di Santaniello, palla in area per Kosovan che da buona posizione calcia alto. Dopo 1′ di recupero squadre negli spogliatoi. Nella ripresa al 5′ fallo di Zaffagnini sul neo entrato Fornito. Da posizione centrale Loviso al 6′ ed è rete. Rende in vantaggio per 1-0. Al 17′ della ripresa Giacomarro effettua il primo cambio: Nappello dentro al posto di Zaffagnini. Al 24′ Vrdoljak guadagna un corner, batte Nappello e tiro finale di Melli troppo alto. Entrano al 28′ Cecconi e Vanacore al posto di Esposito e Melli. Ancora corner al 35′ per i rossoblù, dalla destra Nappello ma la difesa del Rende spazza via. A 5′ dal termine gran botta di Kosovan, ma respinge Savelloni. Al 44′ è ancora protagonista il portiere del Rende che vola sulla gran botta di Pitarresi e salva i suoi. Dopo 5′ di recupero il triplice fischio. Il match di andata si conclude 1-0 per il Rende. Il ritorno martedì 30 giugno, ore 18:00, al “Viviani” di Potenza.



IL TABELLINO



RENDE: Savelloni, Collocolo, Origlio (15′ st Blaze), Libertazzi (dal 1′ st Fornito), Loviso, Vivacqua, Germinio, Bruno, Nossa, Navas (dal 25′ st Scimia), Vitofrancesco. A disp. Palermo, Borsellini, Negri, Ampollini, Cipolla, Boito, Regnante. All. Giuseppe Rigoli



AZ PICERNO: Pane, Ferrani, Zaffagnini (17′ st Nappello), Priola Guerra, Melli (dal 28′ st Vanacore), Pitarresi, Kosovan Vrdoljak, Esposito (dal 28′ st Cecconi), Santaniello. A disposizione: Cavagnaro, Summa,, Fontana, Ripa, Cavagnaro, Donnarumma, Nappello, Romizi, Brumat, Squillace. All. Giacomarro



ARBITRO: Luigi Carella di Bari



ASSISTENTI: Dario Gregorio e Giovanni Mittica di Bari



RETI: 6′ st Loviso (R)



NOTE: Ammoniti: Nossa (R), Ferrani (P), Savelloni (R), Loviso (R), Vanacore (P). Recupero: 1′ pt, 5′ st. Corner: 2-4



Lasiritide.it

(Fonte Ufficio Stampa AZ Picerno, foto di Rocco Kikino)