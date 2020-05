NEWS BREVI

22/05/2020 - Reddito di Emergenza Da oggi le domande dal sito internet dell’Istituto A partire da oggi, le domande per il Reddito di Emergenza (REm) possono essere inoltrate all’Inps utilizzando il servizio online disponibile sul sito internet dell’Istituto.

Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato.

Previsto dal DL 34/2020 per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il REm è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto.

22/05/2020 - Sospensione idrica a Craco Sant'Angelo vecchio CRACO SANT'ANGELO (VECCHIO) PERDITA SU ADDUTTRICE FRIDA: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 13:00 di oggi fino al termine dei lavori. 22/05/2020 - Sospensione idrica Sant'Angelo Le Fratte Sant'Angelo Le Fratte: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti. SANT'ANGELO LE FRATTE: intero abitato EDITORIALE Un nuovo umanesimo per questo re nudo

di don Marcello Cozzi di don Marcello Cozzi Il re è nudo: questo ci dice il covid19. E ci dice anche che mentre lui non guarda in faccia a nessuno, dall’altro lato ha trovato un Sistema che invece le differenze le fa, e sono sotto gli occhi di tutti. Tutti invitati a restare a casa, ma in Italia ci sono 2 milioni di famiglie senza una casa, in Europa 9 milioni di famiglie vivono in case inadeguate e circa un milione di persone vivono per strada. Tutti invitati a lavarsi le mani, eppure nel mondo ci so...-->continua