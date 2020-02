Con due giornate di anticipo le fasi regionali del Campionato di Promozione di II categoria, la serie B delle bocce, hanno decretato la squadra vincitrice: il “Montereale". Sabato scorso, infatti, vincendo sulla “Gialloverde” di Melfi per 7 a 1, il sestetto guidato dal tecnico Felice Rosa si è aggiudicato il titolo regionale e stacca il biglietto per il primo turno interregionale in Calabria, dove ad aspettarli c'è la “Catanzarese”. Niente da fare quindi per la squadra federiciana, nè per quella della bocciofila “Val d'Agri", che seguono in classifica con un punto ciascuno. Le altre due giornate in programma – la prossima sabato 15 febbraio a Rionero in Vulture proprio tra le due non qualificate – saranno quindi ininfluenti per il prosieguo del Campionato.

Tutto ancora da vedere nella III Categoria, dove "Amici delle Bocce" di Trecchina avrà da recuperare in casa, sabato prossimo, il 6 a 2 subito a Frosolone (IS) contro la “Frosolonese". I lucani dovranno fare un risultato migliore di quel 6 a 2 (un punteggio di 7 a 1 o di 8 a 0) per poter superare il turno.

Niente da fare, infine, per la serie A, dove la squadra ammiraglia della Basilicata, il “Montereale”, pur chiudendo a pari merito in prima posizione con la “Libertas Sant'Antonio 1” di Scafati, a causa dello svantaggio negli scontri diretti con quella che è stata la sua antagonista per tutto il Campionato, perde il girone e con esso la possibilità di accedere alle altre fasi interregionali.