Al “Degli Ulivi” di Andria, al Francavilla non è bastata la doppia superiorità numerica per evitare la sconfitta in quello che era uno scontro diretto di fondamentale importanza nell’economia del campionato dei lucani: adesso piombati a 4 punti di distanza dalla zona playout.

In apertura, padroni di casa che ci provano con l’altro ex Picerno Langone ma la difesa ribatte il suo tentativo.

Poco dopo, Iannone lancia Palazzo che supera Quinto in velocità ma calcia alto. Quindi è Petruccelli ad impegnare Caruso a terra.

La replica del Francavilla è affidata a Farinola, che svetta di testa di poco alto da calcio d’angolo. Lazic perde Nolè per infortunio, al suo posto dentro Puntoriere.

Favarin deve rinunciare a Lanzolla, sostituito da Clepo.

Al 22’ arriva quella che, per gli ospiti, avrebbe potuto essere la svolta: Langone entra in area, va a contrasto con Grieco e cade ma il direttore di gara ravvisa la simulazione, estrae il secondo giallo ed espelle il centrocampista dei pugliesi che restano in 10.

Il tecnico dei leoni corre subito ai ripari inserendo Montemurro per Palazzo. Il Francavilla tenta di alzare il baricentro e Maione conclude da lontano, ma Tarolli ferma in due tempi. Nel cuore del recupero ci prova ancora Petruccelli, ma la sfera si perde oltre la traversa.

La ripresa inizia con i sinnici che premono alla ricerca del vantaggio e Tarolli salva i suoi su una magnifica sforbiciata di Maione.

Quindi, al 12’, altra ammonizione, la seconda per l’ex D’Orsi, che lascia i padroni di casa in 9. Farinola va ancora vicino al gol, allora Favarin ridisegna completamente la sua squadra con il 4-3-1 ed inserisce forze fresche come Zingaro, Sambou e Gulic.

Lazic prova a rinforzare l’attacco per superare l’attenta retroguardia andriese. Ma non succede molto. Introno alla mezz’ora ci prova Montemurro, con un tiro alto.

Quindi, al 37’, stacco perfetto di Gulic su punizione di Zingaro ma Caruso è strepitoso.

È solo l’anteprima del gol, che arriva sul successivo tiro dalla bandierina per merito del neo entrato ed ex Picerno Sambou: proprio lui, giovane talento cresciuto calcisticamente in Basilicata, segna un gol che complica maledettamente la corsa verso la salvezza del Francavilla.

Inutile l’assolto finale dei rossoblu, finisce 1 a 0 per la Fidelis Andria che lascia i lucani in un sempre più desolante penultimo posto.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it