Nonostante la buona prestazione la PM Asci Potenza torna a mani vuote da Foggia sconfitta per 3-0 dalle rossonere pugliesi. La formazione guidata in panchina dai tecnici Massimo Telesca e Luca Cameriero rimane così a quota 12 punti in classifica.

Nel primo set le due squadre si studiano e cercano l'una di prevalere sull'altra, si va alle battute finali su parziali alti e Foggia chiude solo sul 25-22 andando 1-0 nella serie.

Nel secondo parziale le locali sono più in palla, la PM Asci prova a riaprire il match ma deve arrendersi al 25-17 che porta Foggia sul 2-0.

Nel terzo set Foggia scende in campo per chiudere il match mentre Angelica Muscillo e compagne per cercare un recupero difficile. A prevalere saranno nuovamente le padrone di casa che chiudono i conti sul definitivo 25-20.

Nel prossimo turno la PM Asci Potenza tornerà a giocare sul teraflex della Palestra "Caizzo" di Potenza, sabato 25 gennaio arriverà nel capoluogo lucano la VolleuUp Eulogic Acquaviva.



ASD FOGGIA VOLLEY - PM ASCI POTENZA: 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)

Arbitri: Guerra e Tattilo.







Volley Maschile





CUOR DI PUGLIA PJV CAST.GR - P2M EN&GAS POTENZA: 3-0 (25-12, 25-17, 25-18)

Arbitri: Matichecchia e Cantore.



La P2M En&Gas Potenza si arrende alla seconda forza del girone A della Serie C maschile e torna a casa con il parziale di 3-0 che vede la Project Volley portarsi a casa l'intera posta. La formazione di coach Michele Miglionico era scesa in campo per cercare di bissare il successo della settimana scorsa ma le differenze tra le due formazioni si sono notate nonostante l'impegno e la determinazioni della P2M.

Nel primo set Cuor di Puglia ha dettato subito il passo conducendo un parziale a ritmi serrati ed andando a chiudere sul 25-12.

La reazione della P2M En&Gas arriva ne secondo set dove i ragazzi di Miglionico si mettono in mostra anche se devono arrendersi sul 25-17 in favore del Castellana Grotte che porta la serie sul 2-0.

Nel terzo set Project Volley amministra ma Marco Cuccarese e soci non demeritano, anche con il parziale di 25-18 la P2M dice la sua contro un avversario di caratura superiore e che lotta per il primato della classifica.

Nel prossimo turno la P2M En&Gas Potenza ospiterà in casa la Soave Pag Volley Taviano per chiudere il girone di andata davanti al proprio pubblico, appuntamento per sabato 25 gennaio con prima battuta fissata alle ore 20:00 subito dopo il match della femminile.