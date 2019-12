Sabato prossimo a Montescaglioso, presso Abbazia San Michele Arcangelo alle ore 17.30, si terrà la premiazione del campionato interregionale Corsa in Montagna Fidal Sud 2019.



I VINCITORI ASSOLUTI DEL “FIDAL MOUNTAIN RUNNING GRAND PRIX SUD 2019 “

(nove tappe in Basilicata/Calabria/Campania/Puglia) :



BARBUSCIO MARCO SM MARATHON CS

SEI VITTORIE: Montescaglioso Mt, Chiaromonte Pz, Eboli Sa, Terranova di Pollino Pz, Castrovillari Cs e Gagliano del Capo Le.

MONGELLI LIDIA SF35 ATLETICA CORREREPOLLINO

QUATTRO VITTORIE: Montescaglioso Mt, Mattinata Fg, Chiaromonte Pz e Terranova di Pollino Pz.



I Lucani premiati

per la CorrerePollino : Lufrano Francesco,Viola Antonio ,Caputo Giovanna e Mitidieri Giuseppe .

per gli Amatori Potenza : Di Ceglie Daniele.

per La Bitlossi-MonteRun : Carriero Patrizia e Menzella Angelo.

per i Lucani Free Runners : Caporusso Ugo,Gustavsson Andrea Violeta,Maria Carmela Manolio e Ricciardi Maria Beatrice.



I Comitati Regionali Fidal di Basilicata (capofila) e le società organizzatrici di Fidal Puglia e Campania in considerazione dell’accresciuto interesse per il settore della Corsa in Montagna/Trail e allo scopo di valorizzare ed incentivare la partecipazione alle manifestazioni inserite nei rispettivi calendari regionali istituiscono un “circuito” composto da 9 gare di corsa in montagna/trail :



14-04 Montescaglioso Mt ASD I BITLOSSI-MONTERUNI

28-04 Mattinata Fg ASD GARGANO RUN

05-05 Porto Selvaggio Le SALENTO IN CORSA VEGLIE/ SPORT RUNNING



PORTOSELVAGGIO

02-06 Chiaromonte Pz ASD ATLETICA CORREREPOLLINO

09-06 Sala C. Sa PODISTICA BRIENZA 2000

22-06 Eboli Sa ASD SELE MARATHON EBOLI

25-08 Terranova Pz ASD ATLETICA CORREREPOLLINO

15-09 Castrovillari Cs ASD CORRICASTROVILLARI

29-09 Gagliano del Capo Le ATLETICA CAPO DI LEUCA