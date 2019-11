La mobilità sostenibile, la sicurezza stradale e le città sempre più a misura di pedoni e ciclisti saranno i temi dominanti di un convegno a Matera in programma sabato 23 novembre presso la sala consiliare del Palazzo della Provincia (via Ridola) della città materana dalle 9:30.



L’incontro è organizzato dall’Asd Tecnolens insieme all’amministrazione comunale e provinciale di Matera, alla delegazione regionale FCI Basilicata e alla Fondazione Michele Scarponi (presente Marco Scarponi, fratello del compianto professionista deceduto nell’aprile 2017) con il coinvolgimento della Sezione della Polizia Stradale di Matera, allo scopo di promuovere la valorizzazione e la divulgazione delle attività sportive mirata a favorire l’inclusione sociale oltre che diffondere la cultura dello sport e le buone pratiche del vivere bene e del vivere sano in quanto strumenti di educazione e formazione che permettono lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo. Sicurezza e memoria sportiva si intrecciano in questa iniziativa a favore degli utenti deboli della strada.