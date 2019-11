Il maltempo che ha sferzato la Basilicata in questi giorni ha impedito anche il regolare svolgimento di alcune gare dei vari campionati regionali di calcio.

Tra queste anche quella dell’Aldo Moro di Viggianello, valevole per la 9^ giornata del girone B del torneo di Prima Categoria, tra i padroni di casa ed il Città dei Sassi Matera.

Le due squadre, vista l’impraticabilità del terreno di gioco, non sono nemmeno scese in campo per provare ad iniziare il match.

Da capire adesso quando potrà disputarsi il recupero: considerando che l’incontro non ha proprio avuto inizio, il giorno utile dovrà cadere al massimo entro 15 giorni dalla pubblicazione del comunicato.

Gli uomini di Oliveto attualmente hanno 9 punti in classifica, mentre i materani sono quarti a quota 18. Ovviamente, entrambe hanno una partita in meno.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it