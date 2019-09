La PM Volley prenderà parte ad entrambe le competizioni, nel raggruppamento femminile la PM Asci Potenza è stata inserita nel girone B composta da 14 squadre mentre nel girone A sono 13 le formazioni che vi prendono parte in virtù delle 27 iscrizioni avvenute; nel campionato maschile invece la P2M En&Gas Potenza è stata inserita nel girone A insieme ai cugini della Don Michele Botta Villa d'Agri, nel girone B invece l'altra potentina Giocoleria Virtus. In ambito maschile sono in totale 22 le formazioni al via, suddivise equamente nei due gironi.



" A livello logistico è andata bene - queste le parole del presidente Michele Ligrani - è un fattore positivo che ci permette di risparmiare risorse. Sono tutte squadre forti, sia maschili che femminili, noi ce la metteremo tutta per sovvertire qualche risultato". Per la prima volta la PM Volley si presenta con due squadre in un campionato nazionale di primo livello: " Siamo due squadre unite che vogliono fare due bei campionati, lo scorso anno entrambe le formazioni hanno dimostrato di giocare sempre fino alla fine e di non mollare mai e lo dimostreremo anche quest'anno". Il presidente Ligrani si sofferma poi sui roster che compongono i gironi: " Si vedrà una bella pallavolo con squadre che vengono dalla Serie B, sono due bei campionati appetibili e siamo certi che il pubblico di Potenza sarà numeroso in palestra a seguire sia le nostre ragazze che i nostri ragazzi".



La P2M En&Gas Potenza è al terzo anno di attività, dopo aver ottenuto due vittorie di serie e due promozioni consecutive nei primi due anni, si appresta a vivere una nuova e stimolante esperienza. " Diamo ufficialmente inizio al lungo cammino che ci vedrà protagonisti nel campionato di Serie C pugliese - è il commento invece del tecnico della P2M Michele Miglionico - , siamo stati inseriti nel girone A insieme con l'altra compagine lucana del Dmb Villa d'Agri, un girone con squadre tutte da scoprire. In ogni caso, nel bene e nel male daremo il meglio di noi, ci spiace solo non poter fare la stracittadina con i cugini della Virtus ma ci sarà modo sicuramente di misurarci".







Serie C Femminile 2019-2020



Girone A: Brio Lingerie Cerignola, Sportilia Bisceglie, Asdam Pegaso 93, Primadonna Bari Volley, Amatori Volley Bari, Orsacuti Volley, Tecnova Volley Gioia, Il Podio Volley Fasano, Argese Rainbow Crispiano, New Volley Torre, Pallavolo Trepuzzi, New Optics Melendugno, Talion Volley Tuglie.



Girone B: Asd Foggia Volley, Polis Volley Corato Asd, Doni Bomboniere, Justbritish Volley Bitonto, A.S.D. Asem Volley Bari, Farmacia Centro Conversano, Volleyup Eulogic Acquaviva, Pol Centro Storico Locorotondo, A.D. Polispotiva Frascolla, Vibrotek Volley, Appia Pro Assi Manzoni Br, Cuore Di Mamma Cutrofiano, Dream Volley Nardò, PM Asci Potenza.







Serie C Maschile 2019-2020



Girone A: A.S.D New Volley Modugno, A.S.D. Asem Volley Bari, P2M En&Gas Potenza, Dmb Pallavolo Villa D'Agri, Trivianum Asd, Cuor Di Puglia Pjv Cast.Gr, Volley Club Grottaglie, Laica Lecce Volley , S.B.V. Galatina A.S.D., Pag Volley A.S.D., Carburanti Mbv Ruffano.



Girone B: Pallavolo Molfetta, C.U.S. Bari Asd, Giocoleria Virtus Potenza, Casareale Volley Gravina, Asd Pallavolo Gioia, Orthogea Ostuni, Vtt Comes, Apulia Diagnostic Mesagne, Volley Cutrofiano Matino, Camer Gas & Power Galatone, Volley Specchia.