E’ partita ufficialmente il 23 settembre scorso, con il sorteggio dei gironi di serie C in diretta streaming sul sito della FIPAV – Comitato Regionale Puglia, la nuova avventura per i ragazzi della DMB Pallavolo Villa D'Agri. La stagione sportiva si preannuncia davvero interessante, che fa seguito ad un’altra davvero memorabile in sinergia con la ASD Bee Volley Tramutola con due vittorie e due secondi posti nei campionati regionali maschili.

Grazie a questi eccellenti risultati (primi in Under 16 e 1^ divisione regionale, secondi con l’U18 e l’U13) le società hanno voluto intraprendere un discorso più impegnativo e con uno sforzo notevole, hanno acquisito il titolo sportivo (dalla Bee volley Lecce ndr) e si sono iscritti per la prima volta ad un campionato di serie C extraregionale. Quello Pugliese.



Questa la composizione del Girone "A" che ospiterà la compagine valligiana: 1. A.S.D New Volley Modugno, 2. A.S.D. Asem Volley Bari, 3. P2m En&Gas Potenza, 4. Dmb Pallavolo Villa D'Agri, 5. Trivianum Asd, 6. Cuor Di Puglia Pjv Cast.Gr, 7. Volley Club Grottaglie, 8. Laica Lecce Volley , 9. S.B.V. Galatina A.S.D., 10. Pag Volley A.S.D., 11. Carburanti Mbv Ruffano.

COMUNICATO STAMPA N. 1 del 24/09/2019



Il Girone “B”, invece, è il seguente: Girone B: 1. Pallavolo Molfetta, 2. C.U.S. Bari Asd, 3. Giocoleria Virtus Potenza, 4. Casareale Volley Gravina, 5. Asd Pallavolo Gioia, 6. Orthogea Ostuni, 7. Vtt Comes, 8. Apulia Diagnostic Mesagne, 9. Volley Cutrofiano Matino, 10. Camer Gas & Power Galatone, 11. Volley Specchia.



Quindi, quasi tutto pronto per la nuova stagione agonistica. Manca ancora l’ufficializzazione del calendario che avverrà tra giovedì o venerdì p.v. e poi sapremo quando avverrà l’esordio casalingo presso il Palazzetto dello Sport di Villa d’Agri (inizio del campionato previsto per il primo week end di novembre). Per l’impianto, ancora una volta, bisogna ringraziare l’Amministrazione Comunale che crede in questo sport e permette ai tanti ragazzi che praticano il volley di utilizzarlo e di divulgarlo come attività sana e ricca di principi educativi.



Ad essere in prima linea, sul campo di allenamento e poi di gara, per tutte le categorie, sia maschili che femminili, saranno i coach Pinuccio Logiurato e Dino Viggiano per l’ASD Don Michele Botta, Ilenia Milano e Domenico Cardone per la Bee Volley Tramutola.

L’intento è quello di far crescere il gruppo dei giovani promettenti che affronterà il campionato Pugliese, ma anche di fare bella figura nei vari campionati regionali under che si andranno a disputare. Le aspettative per questa annata agonistica perciò, oltre a far maturare tecnicamente i tanti giovani pallavolisti/e, sono anche quelle, possibilmente, di una salvezza tranquilla e anticipata per la serie C.







La scorsa stagione ha confermato la potenzialità del gruppo, del lavoro svolto, e la bontà del progetto intrapreso. I successi ottenuti hanno permesso di avere maggior visibilità sul panorama regionale e nazionale e con la serie “C”, grazie anche alle collaborazioni avviate con altre società storiche (v. CSC Moliterno), si auspica di confermarci e di affermarci come punto di riferimento del volley giovanile lucano e provare a colmare quel gap che ci separa dalle migliori realtà giovanili del panorama nazionale.