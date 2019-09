La PM VOLLEY si è presentata ufficialmente stampa e tifosi sabato 21 settembre. Nella sala dell'ex Mediafor, gremita di gente, la PM Volley ha presentato le sue attività per la stagione agonistica 2019/2020 a cominciare dalle due formazioni che prenderanno parte ai campionati di Serie C femminile e maschile.

Nel corso della presentazioni tanti gli interventi, a partire dal presidente del sodalizio potentino Michele Ligrani che ha salutato i presenti e le autorità civili e sportive sottolineando il ungo percorso che la PM Volley porta avanti da ben 37 anni, una storia lunga e ricca di emozioni, purtroppo talvolta anche negative come accaduto lo scorso anno con la prematura scomparsa di Marisol Lavanga.

Presente anche il Potenza Calcio con il capitano Carlos França che ha portato i saluti della dirigenza rossoblu con cui la PM Volley svilupperà una serie di iniziative non solo sportive ma anche in ambito sociale.

Tra gli interventi quello dell'Assessore allo Sport del Comune di Potenza, Patrizia Guma, che ha sottolineato come nel suo mandato si dedicherà alla riqualificazione degli impianti sportivi a cominciare dalla Palestra del Coni, struttura al centro della candidatura per Città Europea dello Sport per il 2021 e che entro la fine del mese darà il suo esito alle città partecipanti.

Presente anche il Presidente della Fipav Basilicata, Enzo Santomassimo, che ha trascorso buona parte della sua carriera da allenatore proprio alla PM Volley: "Nel panorama pallavolistico nazionale - sottolinea Santomassimo - è difficile trovare una squadra come la PM Volley con una lunga e continuata permanenza in campionati nazionali".

Presente anche come ospite della serata Massimo Scarciglia, Court Manager della Fipav e responsabile dei Campionati di Beach Volley, una figura di spicco a livello nazionale che ha voluto omaggiare il sodalizio potentino con la sua presenza a Potenza.

Con un video messaggio ha voluto partecipare anche Paolo Ingrosso, Campione di Beach Volley insieme al fratello Matteo negli ultimi Campionati Italiani Assoluti, ma attualmente si sta allenando (in prova) con la Lube Civitanova di Fefè De Giorgi e per questo motivo non poteva essere presente a Potenza ma ha voluto salutare la squadra con un video messaggio.

Presentate le due formazioni che prenderanno parte ai Campionati di Serie C rispettivamente dello femminile e maschile. Per il secondo anno consecutivo si è consolidato il rapporto tra PM Volley ed Asci Potenza in ambito femminile, dopo il buon risultato dell'anno scorso è stato riconfermato in blocco buona parte del roster con l'innesto di Zaccagnino Chiara come seconda palleggiatrice e Teresa Pizzolla come attaccante, confermatissimi i tecnici Massimo Telesca e Luca Cameriero che guideranno dalla panchina capitan Angelica Muscillo e compagne. Confermato anche il roster maschile, la P2M En&Gas Potenza al terzo anno di attività ha già guadagnato un palcoscenico importante partecipando per quest'anno alla Serie C pugliese, nei primi due anni di attività due vittorie e due promozioni, Prima Divisione e Serie D, adesso ci si misurerà con formazioni pugliese per una stagione che si preannuncia impegnativa e tosta. Roster abbondante a disposizone dei tecnici Michele Miglionico ed Elena Ligrani che isieme al duttile dirigente Vincenzo Pacilio gestiranno un nutrito gruppo di oltre venti ragazzi che si divideranno tra Serie C ed un campionato regionale in Basilicata, lo zoccolo duro della passata stagione è stato riconfermato a partire da capitan Marco Cuccarese, Angrisani, Cameriero, Coviello, De Marca, Di Stefano, Lelario, Martino, Minervino, Pacilio, Sergio, Tancredi Antonio e Mario e Trivigno, a loro si aggiungono altri elementi tra esperienza e gioventù che si divideranno tra le due competizioni.

Presentate le attività del Settore Giovanile che sarà supervisionato da Elena Ligrani e da un numero nutrito di responsabili che guideranno le varie formazioni giovanili.

Tra le iniziative che la PM Volley porterà avanti in questa stagione c'è il progetto "Sit2play" svilupperà uno sport inclusivo, divertente e coinvolgente chiamato Sitting Volley. Una disciplina paralimpica che in Basilicata sta dando frutti grazie alla realtà del Rotonda Volley che ha offerto tecnici e giocatori per la nazionale italiana. Il progetto, pensato dalla PM Volley vedrà la partecipazione di un importante partner del territorio che opera nel sociale e che verrà presentato successivamente in altre sedi, Sit2Play nasce per affrontare i concetti di “disabilità” e “diversità” nello sport in un modo nuovo, ribaltando determinati preconcetti per creare uno sport veramente inclusivo.