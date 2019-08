Tra conferme e novità, la StraMarconia, torna a correre per la dodicesima volta nelle vie della popolosa frazione pisticcese, che quest'anno accoglierà la gara podistica organizzata dall'associazione culturale Arci Emanuele 11e72 in ricordo del giovane atleta pisticcese Emanuele Angelone, nella giornata di domenica 11 agosto.



Un fitto programma coinvolgerà centinaia di corridori provenienti da tutto il Sud Italia a partire dal primo pomeriggio fino a sera quando, in Piazza Elettra, punto di partenza e di arrivo della StraMarconia, verranno annunciati i vincitori, nel corso della cerimonia di premiazione a cui parteciperanno anche rappresentanti delle istituzioni. Il tutto verrà trasmesso in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Laser, media-partner dell'evento.



L'appuntamento, per i corridori e per l'ospite speciale di quest'anno, il campione paralimpico di nuoto Emilio Frisenda, è alle 15:30 in Piazza Elettra, per il ritiro del kit di gara. La chiusura delle iscrizioni per i non professionisti è fissata alle 16:30 (per la gara competitiva, ultimo giorno utile era invece il 10 agosto), ma già dalle 16 partirà la fase di riscaldamento e animazione a cura di Nala Group.



Il primo start è in programma alle ore 17 e vedrà protagonisti i ragazzi fino a 12 anni, che prenderanno parte alla gara non competitiva Junior Run (0,6 km) e verranno premiati per fasce d'età. Alle 18:15, invece, inizieranno a correre sia gli adulti non professionisti – nelle categorie Soft Run (3,5 km), Run is Fun (7 km) e Run is Passion (10,5 km) - che gli atleti iscritti alla gara competitiva, organizzata in collaborazione con la ASD Lucani Free Runners e inclusa nel circuito Fidal.



Il percorso, semplice e pianeggiante, munito di punti di ristoro e color point, toccherà le vie principali del centro abitato e vedrà le varie categorie in gara darsi battaglia nello spirito del più sano agonismo. Fin dalla prima edizione, infatti, gli organizzatori hanno dato vita a una manifestazione sportiva aperta a tutti, capace di dare spazio, accanto ai runner professionisti, a quanti, invece, vivono la StraMarconia soprattutto come occasione di socializzazione e di riflessione condivisa su tematiche importanti legate all'ambiente e alla salute.



La diffusione degli stili di vita salutari e della cultura della mobilità sostenibile, infatti, è sempre stata fra gli obiettivi dell'associazione, che così porta avanti l'impegno di Emanuele, stroncato giovanissimo dal cancro, non prima di aver conquistato il titolo di campione regionale nella specialità dei 100 metri. Non a caso, da sempre, la stracittadina adotta una strategia organizzativa “Zero Rifiuti”, nel rispetto delle 4R (Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero), con l'utilizzo di bicchieri e altro in materiale mater-B, in alternativa alla plastica. Quest'anno, inoltre, grazie alla collaborazione con l'associazione Agata – Volontari contro il cancro, più di 80 giovani donne avranno la possibilità, nel corso della mattinata, di effettuare uno screening oncologico gratuito nei locali dell'Ospedale distrettuale di Tinchi.



Sul palco, in serata, saliranno anche i vincitori del Premio Trofeo Avis, che verrà assegnato, per entrambe le tipologie di gara, ai primi classificati fra coloro che all’atto dell'iscrizione avranno dichiarato di essere donatori del sangue. Inoltre, gli organizzatori assegneranno dei premi speciali a singoli e gruppi che si distingueranno durante la corsa per la loro originalità e stravaganza.



La StraMarconia è organizzata dall'associazione con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL-BASILICATA, il patrocinio del Comune di Pisticci e in collaborazione con A.S.D. Lucani Free Runners. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la sede dell’associazione, in Piazza Elettra, sul sito www.stramarconia.it – dove è possibile visionare regolamento e percorsi - sulla pagina Facebook “StraMarconia” e contattando gli organizzatori all'email stramarconia@emanuele11e72.it e ai numeri 329 6062808 e 389 1571846