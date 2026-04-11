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|Puglia, liste d’attesa: oltre 127mila pazienti contattati e 65mila prestazioni anticipate
11/04/2026
|A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa, la Regione Puglia fa registrare numeri significativi sul fronte delle chiamate e delle prestazioni anticipate. Complessivamente sono state contattate 127.672 persone, di cui 115.798 per visite ed esami e 11.874 per ricoveri ospedalieri. Dal 5 aprile, secondo quanto riferito dalla Regione, è stato superato il target previsto per le attività di recall, con 65.034 prestazioni anticipate tra visite, esami e interventi chirurgici. Restano 36.451 i rifiuti registrati, motivati in larga parte dalla conferma di appuntamenti già fissati o dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni. Nel complesso sono state erogate 54.472 prestazioni ambulatoriali, con una forte incidenza di codici di priorità U e B e tempi di anticipo medi di oltre due mesi. Tra le prestazioni più frequenti figurano visite cardiologiche, ecografie ed esami diagnostici. Le aziende sanitarie continuano l’attività di recupero e monitoraggio.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|11/04/2026 - Puglia, liste d’attesa: oltre 127mila pazienti contattati e 65mila prestazioni anticipate
A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa, la Regione Puglia fa registrare numeri significativi sul fronte delle chiamate e delle prestazioni anticipate. Complessivamente sono state contattate 127.672 persone, di cui 115.798 per visite ed ...-->continua
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|11/04/2026 - Roseto Valfortore–Biccari, riaperta la SP129: completata la prima fase dei lavori dopo lo smottamento
stata completata la prima fase dei lavori di ripristino della viabilità sulla provinciale 129, che collega Roseto Valfortore a Biccari, nel Foggiano, chiusa dopo uno smottamento dovuto alle piogge incessanti dei primi giorni di aprile e che aveva portato all'i...-->continua
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|11/04/2026 - Rutigliano, 26enne ferito a colpi di pistola: arrestato l’uomo accusato di tentato omicidio
È stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri l’uomo ritenuto responsabile del ferimento di un 26enne bulgaro avvenuto lo scorso 26 dicembre a Rutigliano, in provincia di Bari. L’indagato deve rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dal...-->continua
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|11/04/2026 - Eboli, truffa ai danni di un anziano: falso carabiniere arrestato dai veri militari
Nuovo episodio di raggiro ai danni di un anziano a Eboli, dove un uomo ha tentato la classica truffa del falso carabiniere per farsi consegnare denaro e preziosi. Il malvivente, presentatosi alla porta della vittima con un tesserino o una divisa verosimile, av...-->continua
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|10/04/2026 - Fine del commissariamento. Laghi: ''svolta senz’altro positiva ma ora il nodo da sciogliere è il piano di rientro''
“L’uscita dal commissariamento è certamente una notizia positiva, che avvia auspicabilmente la sanità calabrese sulla strada di una - ancorché non facile - normalizzazione, quanto meno a livello amministrativo-gestionale.
Pur riconoscendo il passo ava...-->continua
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|10/04/2026 - Frode sul gasolio agricolo: tre arresti e sequestro da 120mila euro nel Leccese
Operazione della Guardia di Finanza di Lecce contro un presunto sistema di frode nel settore dei carburanti agricoli: al centro dell’inchiesta aziende agricole fittizie utilizzate per ottenere gasolio agevolato poi immesso illegalmente sul mercato. Questa matt...-->continua
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|10/04/2026 - Taranto, blitz dei Carabinieri ai Tamburi: smantellata base di spaccio in un alloggio popolare
Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio di droga nel quartiere Tamburi di Taranto. Nella mattinata del 9 aprile 2026, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale, con il supporto di diverse unità specializzate, hanno smantellato una presun...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.