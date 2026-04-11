Il futuro della Pista Mattei di Pisticci potrebbe finalmente prendere forma, con il bando per la sua gestione che, secondo quanto dichiarato dal presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, l’avvocato Antonio Di Sanza, dovrebbe essere pubblicato a maggio. Questa notizia, attesa con impazienza da molteplici attori locali e regionali, segna un momento cruciale nel processo che potrebbe trasformare l’aviosuperficie in un’infrastruttura operativa, capace di avere un impatto significativo sul territorio e sull’economia della Basilicata, della Puglia e della Calabria. Il bando per la gestione della pista, annunciato dopo la chiusura della manifestazione di interesse dello scorso dicembre, rappresenta un passaggio fondamentale per avviare concretamente l’operatività dell’aeroporto. Nonostante l’avviso di gara fosse inizialmente previsto per questi giorni, è emerso che la complessità degli aspetti tecnici e operativi richiede ancora più tempo per essere definita al meglio. Il nuovo termine è fissato per maggio, come anticipato da Di Sanza, quando finalmente si potrà comprendere chi gestirà davvero la struttura e con quale tipo di impatto sul territorio. Dodici aziende hanno partecipato alla manifestazione di interesse, ma — come sottolineato nel passato — l’unico operatore realmente in grado di gestire una struttura complessa come quella della Pista Mattei è probabilmente Aeroporti di Puglia, già esperto nella gestione di scali e con la capacità di garantire una serie di servizi vitali, tra cui il trasporto passeggeri. Il progetto per la Pista Mattei non è solo un investimento in infrastruttura, ma una vera e propria scommessa sul futuro economico e turistico di un’area vasta, che va dalla Puglia alla Calabria. La pista potrebbe diventare un punto di riferimento per voli a corto raggio, aerotaxi, elitaxi business, e addirittura per servizi di emergenza come il 118 e la protezione civile. Si pensa anche ad attività di sperimentazione tecnologica nel campo della sicurezza aeroportuale e del volo. L’impegno richiesto alle aziende che parteciperanno alla gestione della Pista Mattei è notevole: dalla manutenzione dei velivoli ai servizi antincendio, passando per la gestione carburanti e attività commerciali. Tuttavia, ciò che potrebbe fare davvero la differenza è la possibilità di ampliare l’operatività dell’infrastruttura, attraverso l’allungamento della pista, un’idea che continua a circolare tra gli addetti ai lavori e che, secondo alcuni, potrebbe essere l’unica strada per attrarre compagnie aeree nazionali e internazionali.

La discussione sull’allungamento della pista rappresenta una delle questioni più dibattute. Un’operazione che comporterebbe un investimento significativo, ma che potrebbe rendere la Pista Mattei un vero aeroporto commerciale, in grado di accogliere voli di lungo raggio. Senza questa estensione, il futuro dell’aeroporto potrebbe rimanere confinato a operazioni minori, limitando l’impatto economico e turistico della struttura. In un’area come quella della Basilicata, che ha spesso faticato a sviluppare le proprie potenzialità, l’avvio di un aeroporto potrebbe rappresentare un motore di sviluppo fondamentale. Non solo per il turismo, ma anche per settori economici strategici come logistica, commercio e innovazione tecnologica.

Un aeroporto potrebbe diventare il motore di crescita per molteplici attività, creando nuove opportunità di occupazione e contribuendo a rendere la Regione più competitiva nel panorama nazionale e internazionale. Se ben gestito, l’aeroporto potrebbe integrarsi in modo efficace con la rete di trasporti esistente, con vantaggi per tutta l’area. L’idea di un aeroporto interregionale potrebbe dare nuova linfa a territori ricchi di storia, tradizioni e cultura, ma che faticano a trovare spazi di crescita economica. Il futuro della Pista Mattei si gioca, dunque, su un delicato equilibrio tra le esigenze economiche e le potenzialità del territorio. Le scelte che verranno fatte nei prossimi mesi potrebbero segnare una svolta importante per la Basilicata e per il Sud Italia. Con un impegno serio e lungimirante, l’aeroporto potrebbe diventare uno dei pilastri su cui costruire il futuro, unendo sviluppo economico e sostenibilità sociale, e offrendo nuove opportunità alle giovani generazioni che guardano al futuro con speranza e determinazione.

Se, come molti auspicano, la Pista Mattei diventerà davvero un volano per lo sviluppo, l’area non solo potrà godere di una maggiore visibilità internazionale, ma avrà l’opportunità di rilanciarsi come un hub di innovazione, turismo e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo.

Vincenzo Diego