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Viabilità Pollino: disagi per cittadini e turismo nelle aree interne

11/04/2026



Continuano i disagi alla viabilità in provincia di Potenza, con ripercussioni significative per cittadini, imprese e operatori turistici delle aree interne. Tra le criticità principali, come ci segnalano alcuni cittadini della zona,  c’è il ponte crollato da oltre un mese al confine tra San Severino Lucano e Viggianello, lungo una strada provinciale ricadente nel territorio comunale di Viggianello. La struttura è stata già attenzionata dalla Provincia di Potenza, come ci ha spiegato il sindaco di Viggianello Antonio Rizzo; l'ente provinciale sta completando l’iter autorizzativo per l’affidamento dei lavori necessari al ripristino. Nel frattempo, il transito è completamente vietato: pilastri in pietra impediscono il passaggio sia delle auto sia dei pedoni, poiché attraversare il ponte risulta estremamente pericoloso. I cittadini parlano di un disagio enorme, soprattutto per chi possiede strutture ricettive in località Mezzana.


I turisti diretti verso mete naturalistiche molto frequentate, come Piano Ruggio, Piano Visitone e le aree panoramiche del Belvedere, sono costretti a percorrere lunghi tragitti alternativi, con un notevole aumento dei tempi di percorrenza. Il collegamento tra Viggianello e San Severino Lucano risulta quindi fortemente rallentato, con conseguenze non solo sulla mobilità quotidiana ma anche sull’economia locale, già messa alla prova dalle difficoltà legate alla viabilità delle zone montane.


 


 


 


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