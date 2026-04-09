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|Protezione Civile: radiocomunicazioni e infrastruttura strategica per emergenze
9/04/2026
|Si è svolto presso la sede in via delle Magnolie a Modugno, il corso di formazione “Fondamenti di radiocomunicazioni”, promosso dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, al fine di promuovere la conoscenza della nuova infrastruttura di rete radio reginale, in fase di collaudo, realizzata attraverso un importante investimento con fondi a valere sul POR Puglia FESR/FSE 2014/2020.
Il percorso formativo, articolato nelle giornate del 30 e 31 marzo 2026, ha rappresentato un’occasione di aggiornamento tecnico e operativo per i partecipanti, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nell’ambito delle comunicazioni radio, elemento fondamentale per il coordinamento delle attività di protezione civile.
Le attività sono state condotte dai funzionari della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, e da alcuni volontari appartenenti all’Associazione di Volontariato FIR CB – SER Puglia, che hanno guidato i partecipanti attraverso un programma strutturato e progressivo, capace di coniugare aspetti teorici e applicativi.
Nella giornata di lunedì 30 marzo, il corso ha affrontato i fondamenti delle comunicazioni radio: dalla metodologia operativa alle comunicazioni in diretta e in ponte radio, dalle reti radio isofrequenziali alle comunicazioni a breve e lungo raggio. Ampio spazio è stato inoltre dedicato all’alfabeto fonetico internazionale e all’organizzazione di una maglia radio, elementi essenziali per garantire precisione e uniformità nelle trasmissioni.
La giornata di martedì 31 marzo è stata invece dedicata all’approfondimento delle comunicazioni radio nell’ambito della protezione civile, con un focus sulla tecnologia delle radiocomunicazioni in confronto ai sistemi cellulari, sulla struttura tecnica del sistema radio regionale e sulle tipologie di comunicazione utilizzate nelle colonne mobili. Sono stati inoltre analizzati i casi applicativi legati alla gestione degli interventi e delle esercitazioni, nonché il funzionamento del sistema radio della Regione Puglia per il soccorso sanitario in emergenza e per le attività di protezione civile.
Il corso si è concluso con una sessione pomeridiana di esercitazione pratica in campo, durante la quale i partecipanti hanno potuto testare direttamente le modalità operative apprese, simulando scenari reali e verificando sul terreno le dinamiche di comunicazione e coordinamento.
Nel corso delle attività è emersa con forza la centralità di un sistema di radiocomunicazione autonomo e indipendente dagli operatori telefonici pubblici. In situazioni di emergenza, come calamità naturali o eventi caratterizzati da elevata concentrazione di persone, le reti cellulari possono risultare saturate o non disponibili. In tali contesti, il sistema radio della protezione civile garantisce continuità operativa e affidabilità, rappresentando un presidio essenziale per la gestione delle comunicazioni.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la capacità del sistema radio di consentire comunicazioni non solo “uno a uno”, ma anche “uno a molti”: una modalità che permette di diffondere simultaneamente informazioni operative a tutti gli operatori impegnati sul campo, assicurando un elevato livello di coordinamento e cooperazione tra le diverse componenti del sistema di protezione civile.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di operatori, tecnici e volontari del sistema regionale di protezione civile, a conferma dell’impegno costante della Regione Puglia nel promuovere formazione, aggiornamento e integrazione tra le diverse strutture coinvolte nella gestione delle emergenze.
Attraverso attività come questa, la Sezione Protezione Civile continua a investire nel rafforzamento delle competenze e nella costruzione di un sistema sempre più efficiente, resiliente e capace di rispondere con tempestività ed efficacia alle esigenze del territorio e delle comunità.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|9/04/2026 - Maxi operazione antimafia: 54 misure cautelari tra Calabria e Nord Italia
Maxi operazione contro la criminalità organizzata: nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 54 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di droga, tentato om...-->continua
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|8/04/2026 - Frana di Petacciato taglia l’Italia in due: gravi ripercussioni per la Puglia
La storica frana di Petacciato si è riattivata nella tarda mattinata di oggi a causa delle piogge torrenziali del ciclone Erminio, causando interruzioni significative dei principali collegamenti tra Sud e Nord Italia. L’autostrada A14 e la SS16 Adriatica sono ...-->continua
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|8/04/2026 - A14, sospeso divieto di transito a mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto Sud
In relazione alle condizioni del traffico in A14, per il quale al momento non si registrano disagi, è stata disposta da Autostrade per l'Italia, in accordo con le autorità competenti, la sospensione - istituita dalla mezzanotte alle 9 circa - del divieto di tr...-->continua
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|8/04/2026 - Ischia, giovane madre aggredita dal compagno con il neonato in braccio: arrestato
A Ischia una giovane madre di 23 anni è stata aggredita dal compagno mentre teneva in braccio il figlio di appena nove giorni. I Carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata al 112. L’uomo, 25 anni, di nazionalità dominicana e in evidente stato di alterazione...-->continua
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|8/04/2026 - Petrolio e gas crollano dopo il cessate il fuoco: WTI sotto 100 $ e TTF -19%
Dopo l'annuncio del cessate il fuoco, i mercati energetici reagiscono con forti cali: il petrolio WTI perde fino al 18%, scendendo a 93,03 $/barile, mentre il gas registra un -19% a 43 €/MWh ad Amsterdam. L'accordo Usa-Iran per una tregua di due settimane, leg...-->continua
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|7/04/2026 - Frana a Vasto blocca A14 e Statale 16: disagi e percorsi alternativi
Una frana ha bloccato la circolazione sulla A14 nei pressi di Vasto, causando disagi significativi per centinaia di automobilisti. La Statale 16, principale via alternativa, è interrotta all’altezza di Montenero, amplificando il caos lungo il versante adriatic...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.