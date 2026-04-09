Si è svolto presso la sede in via delle Magnolie a Modugno, il corso di formazione “Fondamenti di radiocomunicazioni”, promosso dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, al fine di promuovere la conoscenza della nuova infrastruttura di rete radio reginale, in fase di collaudo, realizzata attraverso un importante investimento con fondi a valere sul POR Puglia FESR/FSE 2014/2020.

Il percorso formativo, articolato nelle giornate del 30 e 31 marzo 2026, ha rappresentato un’occasione di aggiornamento tecnico e operativo per i partecipanti, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nell’ambito delle comunicazioni radio, elemento fondamentale per il coordinamento delle attività di protezione civile.

Le attività sono state condotte dai funzionari della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, e da alcuni volontari appartenenti all’Associazione di Volontariato FIR CB – SER Puglia, che hanno guidato i partecipanti attraverso un programma strutturato e progressivo, capace di coniugare aspetti teorici e applicativi.

Nella giornata di lunedì 30 marzo, il corso ha affrontato i fondamenti delle comunicazioni radio: dalla metodologia operativa alle comunicazioni in diretta e in ponte radio, dalle reti radio isofrequenziali alle comunicazioni a breve e lungo raggio. Ampio spazio è stato inoltre dedicato all’alfabeto fonetico internazionale e all’organizzazione di una maglia radio, elementi essenziali per garantire precisione e uniformità nelle trasmissioni.

La giornata di martedì 31 marzo è stata invece dedicata all’approfondimento delle comunicazioni radio nell’ambito della protezione civile, con un focus sulla tecnologia delle radiocomunicazioni in confronto ai sistemi cellulari, sulla struttura tecnica del sistema radio regionale e sulle tipologie di comunicazione utilizzate nelle colonne mobili. Sono stati inoltre analizzati i casi applicativi legati alla gestione degli interventi e delle esercitazioni, nonché il funzionamento del sistema radio della Regione Puglia per il soccorso sanitario in emergenza e per le attività di protezione civile.

Il corso si è concluso con una sessione pomeridiana di esercitazione pratica in campo, durante la quale i partecipanti hanno potuto testare direttamente le modalità operative apprese, simulando scenari reali e verificando sul terreno le dinamiche di comunicazione e coordinamento.

Nel corso delle attività è emersa con forza la centralità di un sistema di radiocomunicazione autonomo e indipendente dagli operatori telefonici pubblici. In situazioni di emergenza, come calamità naturali o eventi caratterizzati da elevata concentrazione di persone, le reti cellulari possono risultare saturate o non disponibili. In tali contesti, il sistema radio della protezione civile garantisce continuità operativa e affidabilità, rappresentando un presidio essenziale per la gestione delle comunicazioni.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la capacità del sistema radio di consentire comunicazioni non solo “uno a uno”, ma anche “uno a molti”: una modalità che permette di diffondere simultaneamente informazioni operative a tutti gli operatori impegnati sul campo, assicurando un elevato livello di coordinamento e cooperazione tra le diverse componenti del sistema di protezione civile.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di operatori, tecnici e volontari del sistema regionale di protezione civile, a conferma dell’impegno costante della Regione Puglia nel promuovere formazione, aggiornamento e integrazione tra le diverse strutture coinvolte nella gestione delle emergenze.

Attraverso attività come questa, la Sezione Protezione Civile continua a investire nel rafforzamento delle competenze e nella costruzione di un sistema sempre più efficiente, resiliente e capace di rispondere con tempestività ed efficacia alle esigenze del territorio e delle comunità.