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|Frana di Petacciato taglia l’Italia in due: gravi ripercussioni per la Puglia
8/04/2026
|La storica frana di Petacciato si è riattivata nella tarda mattinata di oggi a causa delle piogge torrenziali del ciclone Erminio, causando interruzioni significative dei principali collegamenti tra Sud e Nord Italia. L’autostrada A14 e la SS16 Adriatica sono state chiuse, mentre i treni lungo la direttrice adriatica sono rimasti fermi, isolando di fatto la Puglia dal resto del Paese.
La frana di Petacciato, nota fin dal XX secolo, si è attivata numerose volte negli anni, causando non solo danni locali, ma evidenti ripercussioni interregionali. Gli esperti avevano già segnalato il rischio, ma l’entità delle precipitazioni eccezionali ha messo nuovamente in crisi infrastrutture progettate con dati pluviometrici ormai superati.
“Questi eventi eccezionali non dovrebbero più sorprenderci – ha commentato Giovanni Caputo, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia – Le quantità straordinarie di acqua continuano a mettere in crisi sistemi idraulici e strutture, con conseguenze dirette sulle infrastrutture e indirette sul trasporto di passeggeri e merci. È evidente quanto la mancanza di pianificazione, prevenzione e monitoraggio possa pesare economicamente sulla comunità”.
Caputo ha ribadito la necessità di istituire presso la Regione Puglia una Sezione Geologica dedicata allo studio dei rischi idrogeologici e sismici, in collaborazione con enti di ricerca. “Questa struttura dovrebbe occuparsi di idrogeologia, geomorfologia, sprofondamenti catastrofici, individuazione di faglie attive, curare i rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e rilasciare pareri tecnici a supporto dell’Amministrazione, anche in collaborazione con altre Regioni quando il rischio supera i confini amministrativi”.
Secondo il Presidente dell’Ordine dei Geologi, una gestione efficace dei rischi non può prescindere dalla presenza di geologi progettisti in tutte le fasi: dalla prevenzione alla manutenzione, dall’esecuzione al monitoraggio, fino alla gestione dell’emergenza, in stretta collaborazione interdisciplinare con altri enti e professionisti del settore.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|8/04/2026 - Frana di Petacciato taglia l’Italia in due: gravi ripercussioni per la Puglia
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|8/04/2026 - A14, sospeso divieto di transito a mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto Sud
In relazione alle condizioni del traffico in A14, per il quale al momento non si registrano disagi, è stata disposta da Autostrade per l'Italia, in accordo con le autorità competenti, la sospensione - istituita dalla mezzanotte alle 9 circa - del divieto di tr...-->continua
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|8/04/2026 - Ischia, giovane madre aggredita dal compagno con il neonato in braccio: arrestato
A Ischia una giovane madre di 23 anni è stata aggredita dal compagno mentre teneva in braccio il figlio di appena nove giorni. I Carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata al 112. L’uomo, 25 anni, di nazionalità dominicana e in evidente stato di alterazione...-->continua
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|8/04/2026 - Petrolio e gas crollano dopo il cessate il fuoco: WTI sotto 100 $ e TTF -19%
Dopo l'annuncio del cessate il fuoco, i mercati energetici reagiscono con forti cali: il petrolio WTI perde fino al 18%, scendendo a 93,03 $/barile, mentre il gas registra un -19% a 43 €/MWh ad Amsterdam. L'accordo Usa-Iran per una tregua di due settimane, leg...-->continua
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|7/04/2026 - Frana a Vasto blocca A14 e Statale 16: disagi e percorsi alternativi
Una frana ha bloccato la circolazione sulla A14 nei pressi di Vasto, causando disagi significativi per centinaia di automobilisti. La Statale 16, principale via alternativa, è interrotta all’altezza di Montenero, amplificando il caos lungo il versante adriatic...-->continua
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|7/04/2026 - Crisi energetica, l’Italia aggiorna il piano gas per l’emergenza Iran
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) sta aggiornando il “Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale” del 2023 per affrontare l’impatto della crisi energetica legata alla guerra in Iran. Lo apprende l’ANSA da fonti del mi...-->continua
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|6/04/2026 - Caro carburante, Italia sotto pressione tra rincari e turbolenze internazionali
Il caro carburante continua a mettere in difficoltà turismo e mobilità in Italia. La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo Stretto di Hormuz hanno spinto i prezzi del petrolio a livelli record: il Wti sfiora i 114 dollari al barile e il Brent supera i 11...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.