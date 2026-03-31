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|Frana di Silvi, in Abruzzo: geologi e ingegneri al lavoro per monitoraggio
31/03/2026
|Sulla frana che da gennaio interessa la località Santa Lucia di Silvi, geologi e ingegneri stanno studiando il fenomeno per prevenire ulteriori danni. Il versante, già responsabile del crollo di tre abitazioni e del dissesto della strada provinciale 29b, è tuttora attivo.
Nicola Sciarra, socio fondatore dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata (AIGA) e docente ordinario di Geologia Applicata presso l’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara, ha spiegato: "Siamo sul posto per la messa in opera di un sistema di monitoraggio ad alta precisione, in grado di individuare eventuali deformazioni delle abitazioni a monte del versante, attualmente sgomberate per ragioni di sicurezza, e per valutare l’estensione reale del movimento, fondamentale anche per il ripristino della strada provinciale".
Il fenomeno franoso, originato da un movimento delle sabbie limose superficiali e da cedimenti legati a una paleofrana e ai detriti della Rupe di Silvi Alta, è stato aggravato dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi mesi. "Le letture inclinometriche hanno evidenziato movimenti profondi fino a 9 metri nella porzione di monte e un’estensione areale di circa 100 metri sulla corona superiore, con oltre 200 metri di sviluppo verso valle", ha precisato Sciarra.
La Geologia Applicata, disciplina che integra conoscenze geologiche e ingegneristiche, gioca un ruolo chiave nella prevenzione dei rischi naturali e nella gestione sostenibile del territorio. Monica Papini, ordinario di Geologia Applicata presso il Politecnico di Milano e Presidente nazionale dell’AIGA, sottolinea: "La disciplina consente di sviluppare soluzioni efficaci per la mitigazione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, includendo anche la progettazione di opere di ingegneria civile e la gestione delle risorse idriche sotterranee".
Fondata nel 1999 e riconosciuta giuridicamente nel 2017, l’AIGA promuove la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e la formazione specialistica, rafforzando il dialogo tra mondo accademico, istituzioni e imprese. Dal 2024, la presidenza è affidata per la prima volta a una donna, un segnale importante del riconoscimento del ruolo femminile nelle discipline STEM.
Nonostante la crescente consapevolezza dei rischi naturali e climatici, le iscrizioni ai corsi di laurea in Geologia continuano a calare. La Papini conclude: "Valorizzare la figura del geologo è fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile e sicuro del territorio".
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|31/03/2026 - Frana di Silvi, in Abruzzo: geologi e ingegneri al lavoro per monitoraggio
Sulla frana che da gennaio interessa la località Santa Lucia di Silvi, geologi e ingegneri stanno studiando il fenomeno per prevenire ulteriori danni. Il versante, già responsabile del crollo di tre abitazioni e del dissesto della strada provinciale 29b, è tuttora attivo.
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|31/03/2026 - Crotone, maxi indagine della Guardia di Finanza: 20 avvisi di garanzia per appalti illeciti
I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, su disposizione della Procura, hanno eseguito 16 perquisizioni tra enti locali, studi professionali e abitazioni private, notificando 20 avvisi di garanzia. L’indagine ha scoperto un giro illecito di appalti per...-->continua
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|31/03/2026 - Puglia: bando per investimenti nell’acquacoltura sostenibile, domande entro il 27 giugno
La Regione Puglia ha approvato il Bando Pubblico per investimenti nell’acquacoltura sostenibile, con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 19 marzo 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 30 marzo. L’iniziativa rientra nel Programma Nazionale FEAMP...-->continua
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|31/03/2026 - Mense ospedaliere sotto la lente dei NAS: 43% delle strutture non conformi
Nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, i Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) hanno condotto una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, finalizzata alla verifica del ris...-->continua
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|31/03/2026 - Epatite A: prefetto, indice in flessione ma non abbassare guardia
indice è in netta flessione ma non bisogna abbassare la guardia ".
Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che nella serata di ieri ha incontrato i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e di Bacoli, Josi Della Ragione, oltre ai responsabili ...-->continua
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|31/03/2026 - Scampia, 15enne accoltellato a scuola: denunciato un 17enne
Paura a Scampia, dove un 15enne è stato ferito con un coltello all’interno dei bagni della scuola. Secondo quanto ricostruito, un 17enne avrebbe attirato la vittima con una scusa e colpito mentre “giocava” con l’arma. L’episodio è avvenuto all’istituto "Pontan...-->continua
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|31/03/2026 - Padula festeggia i 105 anni di Zio Tanino, simbolo di saggezza e comunità
Il Comune di Padula, in provincia di Salerno, celebra i 105 anni di Gaetano Giordano, per tutti “Zio Tanino”, figura amata e punto di riferimento della comunità. Nel giorno del suo compleanno, festeggiato con familiari e amici, l’anziano ha scherzato: “Ho comp...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.