Sulla frana che da gennaio interessa la località Santa Lucia di Silvi, geologi e ingegneri stanno studiando il fenomeno per prevenire ulteriori danni. Il versante, già responsabile del crollo di tre abitazioni e del dissesto della strada provinciale 29b, è tuttora attivo.



Nicola Sciarra, socio fondatore dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata (AIGA) e docente ordinario di Geologia Applicata presso l’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara, ha spiegato: "Siamo sul posto per la messa in opera di un sistema di monitoraggio ad alta precisione, in grado di individuare eventuali deformazioni delle abitazioni a monte del versante, attualmente sgomberate per ragioni di sicurezza, e per valutare l’estensione reale del movimento, fondamentale anche per il ripristino della strada provinciale".



Il fenomeno franoso, originato da un movimento delle sabbie limose superficiali e da cedimenti legati a una paleofrana e ai detriti della Rupe di Silvi Alta, è stato aggravato dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi mesi. "Le letture inclinometriche hanno evidenziato movimenti profondi fino a 9 metri nella porzione di monte e un’estensione areale di circa 100 metri sulla corona superiore, con oltre 200 metri di sviluppo verso valle", ha precisato Sciarra.



La Geologia Applicata, disciplina che integra conoscenze geologiche e ingegneristiche, gioca un ruolo chiave nella prevenzione dei rischi naturali e nella gestione sostenibile del territorio. Monica Papini, ordinario di Geologia Applicata presso il Politecnico di Milano e Presidente nazionale dell’AIGA, sottolinea: "La disciplina consente di sviluppare soluzioni efficaci per la mitigazione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, includendo anche la progettazione di opere di ingegneria civile e la gestione delle risorse idriche sotterranee".



Fondata nel 1999 e riconosciuta giuridicamente nel 2017, l’AIGA promuove la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e la formazione specialistica, rafforzando il dialogo tra mondo accademico, istituzioni e imprese. Dal 2024, la presidenza è affidata per la prima volta a una donna, un segnale importante del riconoscimento del ruolo femminile nelle discipline STEM.



Nonostante la crescente consapevolezza dei rischi naturali e climatici, le iscrizioni ai corsi di laurea in Geologia continuano a calare. La Papini conclude: "Valorizzare la figura del geologo è fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile e sicuro del territorio".