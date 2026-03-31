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Ruoti, incidente mortale sulla SP 7: perde la vita un 80enne

31/03/2026



Tragedia nella serata di oggi lungo la Strada Provinciale 7, nel territorio di Ruoti, in provincia di Potenza. Un uomo di circa 80 anni, residente nella zona, ha perso il controllo della motozappa su cui si trovava, uscendo di strada e terminando la corsa all’interno di un uliveto adiacente alla carreggiata. L’impatto è stato purtroppo fatale. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, per l’anziano non è stato possibile fare nulla: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il personale della viabilità della Provincia di Potenza e i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.




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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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