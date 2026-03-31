Tragedia nella serata di oggi lungo la Strada Provinciale 7, nel territorio di Ruoti, in provincia di Potenza. Un uomo di circa 80 anni, residente nella zona, ha perso il controllo della motozappa su cui si trovava, uscendo di strada e terminando la corsa all’interno di un uliveto adiacente alla carreggiata. L’impatto è stato purtroppo fatale. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, per l’anziano non è stato possibile fare nulla: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il personale della viabilità della Provincia di Potenza e i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.