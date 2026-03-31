Notte di furti nel Metapontino: ladri in azione in due farmacie tra Policoro e Nova Siri. Nel primo caso, in via Siris a Policoro, è stata infranta la vetrina della farmacia Anglona per rubare il denaro in cassa. Poco dopo, un secondo colpo a Nova Siri nella farmacia del dottor Rocco Izzi, dove sono stati danneggiati cancello e vetrina e sottratti contanti e alcuni farmaci. Indagano i carabinieri. «Esprimo piena solidarietà ai titolari e agli operatori delle farmacie del Metapontino colpite nelle ultime ore da una sequenza di furti che ha interessato più territori, episodi gravi che colpiscono presìdi fondamentali per la tutela della salute dei cittadini».

Lo ha dichiarato Cosimo Latronico, assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr della Regione Basilicata. «Le farmacie - ha aggiunto - rappresentano un presidio sanitario di prossimità sempre più centrale nel sistema territoriale, non solo per la dispensazione dei farmaci ma anche per l’erogazione di servizi qualificati, dalla prevenzione alla diagnostica di primo livello, fino al supporto continuo ai pazienti.

Colpire una farmacia - ha proseguito - significa incidere su un punto di riferimento essenziale per le comunità locali, soprattutto in aree dove la presenza di servizi sanitari diffusi è un elemento strategico. Rivolgo un messaggio di vicinanza all’Ordine dei farmacisti e a tutti i professionisti coinvolti, che ogni giorno garantiscono con competenza e responsabilità un servizio indispensabile. Sono certo che il lavoro delle forze dell’ordine – ha concluso Latronico - consentirà di fare piena luce su quanto accaduto e di rafforzare le condizioni di sicurezza a tutela degli operatori e dei cittadini».

Il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Matera, Dr. Pasquale Imperatore, esprime profonda preoccupazione e ferma condanna a seguito della grave sequenza di furti che nelle ultime ore ha colpito diverse farmacie nel territorio del Metapontino. "Esprimo la massima solidarietà ai colleghi titolari e a tutti gli operatori delle farmacie colpite", dichiara il Dr. Imperatore. "Questi episodi non sono semplici reati contro il patrimonio, ma veri e propri attacchi a presìdi fondamentali di salute pubblica. Colpire una farmacia significa ferire il cuore della comunità, specialmente in territori dove il farmacista rappresenta spesso il primo e più immediato punto di riferimento per il cittadino".

Il Presidente Imperatore sottolinea come la sicurezza della categoria sia una questione aperta e monitorata con estrema attenzione, infatti, l'Ordine è già in costante contatto con la Prefettura di Matera, un dialogo serrato e costruttivo avviato sin dalla rapina avvenuta ai danni di una farmacia di Matera centro un mese fa. Questi nuovi attacchi nel Metapontino confermano la necessità di alzare il livello di guardia e di dare seguito operativo ai tavoli di confronto già aperti con le autorità competenti per la tutela dei nostri presìdi e dei cittadini che li frequentano. Rinnovando la fiducia nell'operato delle autorità, il Presidente conclude: “Siamo certi che il lavoro delle Forze dell’Ordine farà piena luce su questi gravi episodi. Continueremo a collaborare attivamente con la Prefettura affinché si rafforzino concretamente le condizioni di sicurezza a tutela degli operatori e dei pazienti in tutta la provincia”.