Dopo Roma sulle tracce del Caravaggio e la visita a Sabaudia, prosegue il percorso di A spasso con ABC – Un altro Sguardo, nell’ambito dei Progetti Scuola ABC, nati per dare un supporto alla classe docente e per avvicinare e far confrontare le ragazze e i ragazzi, su temi e questioni importanti della storia o della società.



Questi progetti propongono un approccio diverso per riflettere sul nostro presente e sul nostro passato attraverso il cinema e l’audiovisivo con Cinema, Storia & Società, per guardare con un altro sguardo i luoghi e i beni culturali con A Spasso con ABC, e per comprendere il valore delle parole e sostenere la crescita emotiva con Il senso delle parole. I Progetti Scuola ABC sono esperienze vive e coinvolgenti, con nuove attività e momenti di confronto tra studenti e persone esperte, artisti e protagonisti del mondo della Cultura.



A Spasso con ABC si prefigge di scoprire e far conoscere la magia di alcuni luoghi speciali: una passeggiata tra i luoghi della storia, dell’arte e della bellezza accompagnati da figure guida - scrittori, storici, attori, performer, registi - narratori di suggestioni e poetiche per uno sguardo diverso, impressionistico e concettuale, per leggere il passato e la realtà in modo più acuto, profondo, intelligente.



I luoghi scelti diventano il filo conduttore che consente agli studenti di visitare e partecipare a diverse attività, in un nuovo e inconsueto racconto di un’esperienza sul territorio, per riscoprire contesti conosciuti e coglierne lo spirito profondo e nascosto.











Nel terzo appuntamento, venerdì 6 marzo, i ragazzi e le ragazze delle scuole di Roma e del Lazio hanno fatto tappa a Viterbo, tra storia, cultura e mito.







Sono stati accolti nella Piazza del Comune da Giovanna Pugliese, Coordinatrice dei Progetti Scuola ABC, Rosanna Giliberto, Assessora alle politiche sociali e educazione e da Giancarlo Martinengo, Assessore all’ambiente del Comune di Viterbo.







Hanno avuto l’opportunità di visitare le prestigiose sale del Palazzo Comunale e hanno passeggiato nel centro storico di Viterbo accompagnati dai racconti incentrati su miti e leggende di Giovanni Nucci, scrittore, saggista e autore di narrativa per ragazzi e dagli interventi e dalle letture dell’attrice Claudia Potenza.







Hanno raggiunto poi i luoghi più significativi della città, come la Piazza Plebiscito con il Palazzo dei Priori (Palazzo Comunale), la Chiesa di Sant'Angelo in Spatha con il Sarcofago della Bella Galiana e la Cattedrale di San Lorenzo con il Palazzo dei Papi (Palazzo del Conclave).







Tappa poi al quartiere medievale di San Pellegrino, considerato il borgo medievale più vasto e meglio conservato d’Europa. Tra gli elementi di maggiore interesse: la Chiesa di San Pellegrino, il Palazzo degli Alessandri, la Casa Poscia con il suo tipico profferlo, oltre alle caratteristiche case-torri e case a ponte.







A seguire, i ragazzi e le ragazze hanno visitato Sant’Angelo “Il paese delle fiabe”, frazione di Viterbo conosciuta per un interessante progetto di riqualificazione urbana che ha trasformato le facciate delle case in tele per murales giganti dedicati al mondo della fantasia. Tra le opere più conosciute: Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Piccolo Principe, Pinocchio, Peter Pan e Hänsel e Gretel. Alcuni lavori sono dedicati alle Fiabe della Tuscia e alle leggende legate al territorio viterbese.







I Progetti Scuola ABC sono promossi dall’Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica della Regione Lazio nell’ambito del PR FSE+ Lazio 2021-2027 con l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale attraverso Zètema Progetto Cultura e con il sostegno di Roma Lazio Film Commission.