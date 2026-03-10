|
|
|A Spasso con ABC – Un altro sguardo”: studenti alla scoperta di Viterbo tra storia, arte e fiabe
10/03/2026
|Dopo Roma sulle tracce del Caravaggio e la visita a Sabaudia, prosegue il percorso di A spasso con ABC – Un altro Sguardo, nell’ambito dei Progetti Scuola ABC, nati per dare un supporto alla classe docente e per avvicinare e far confrontare le ragazze e i ragazzi, su temi e questioni importanti della storia o della società.
Questi progetti propongono un approccio diverso per riflettere sul nostro presente e sul nostro passato attraverso il cinema e l’audiovisivo con Cinema, Storia & Società, per guardare con un altro sguardo i luoghi e i beni culturali con A Spasso con ABC, e per comprendere il valore delle parole e sostenere la crescita emotiva con Il senso delle parole. I Progetti Scuola ABC sono esperienze vive e coinvolgenti, con nuove attività e momenti di confronto tra studenti e persone esperte, artisti e protagonisti del mondo della Cultura.
A Spasso con ABC si prefigge di scoprire e far conoscere la magia di alcuni luoghi speciali: una passeggiata tra i luoghi della storia, dell’arte e della bellezza accompagnati da figure guida - scrittori, storici, attori, performer, registi - narratori di suggestioni e poetiche per uno sguardo diverso, impressionistico e concettuale, per leggere il passato e la realtà in modo più acuto, profondo, intelligente.
I luoghi scelti diventano il filo conduttore che consente agli studenti di visitare e partecipare a diverse attività, in un nuovo e inconsueto racconto di un’esperienza sul territorio, per riscoprire contesti conosciuti e coglierne lo spirito profondo e nascosto.
Nel terzo appuntamento, venerdì 6 marzo, i ragazzi e le ragazze delle scuole di Roma e del Lazio hanno fatto tappa a Viterbo, tra storia, cultura e mito.
Sono stati accolti nella Piazza del Comune da Giovanna Pugliese, Coordinatrice dei Progetti Scuola ABC, Rosanna Giliberto, Assessora alle politiche sociali e educazione e da Giancarlo Martinengo, Assessore all’ambiente del Comune di Viterbo.
Hanno avuto l’opportunità di visitare le prestigiose sale del Palazzo Comunale e hanno passeggiato nel centro storico di Viterbo accompagnati dai racconti incentrati su miti e leggende di Giovanni Nucci, scrittore, saggista e autore di narrativa per ragazzi e dagli interventi e dalle letture dell’attrice Claudia Potenza.
Hanno raggiunto poi i luoghi più significativi della città, come la Piazza Plebiscito con il Palazzo dei Priori (Palazzo Comunale), la Chiesa di Sant'Angelo in Spatha con il Sarcofago della Bella Galiana e la Cattedrale di San Lorenzo con il Palazzo dei Papi (Palazzo del Conclave).
Tappa poi al quartiere medievale di San Pellegrino, considerato il borgo medievale più vasto e meglio conservato d’Europa. Tra gli elementi di maggiore interesse: la Chiesa di San Pellegrino, il Palazzo degli Alessandri, la Casa Poscia con il suo tipico profferlo, oltre alle caratteristiche case-torri e case a ponte.
A seguire, i ragazzi e le ragazze hanno visitato Sant’Angelo “Il paese delle fiabe”, frazione di Viterbo conosciuta per un interessante progetto di riqualificazione urbana che ha trasformato le facciate delle case in tele per murales giganti dedicati al mondo della fantasia. Tra le opere più conosciute: Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Piccolo Principe, Pinocchio, Peter Pan e Hänsel e Gretel. Alcuni lavori sono dedicati alle Fiabe della Tuscia e alle leggende legate al territorio viterbese.
I Progetti Scuola ABC sono promossi dall’Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica della Regione Lazio nell’ambito del PR FSE+ Lazio 2021-2027 con l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale attraverso Zètema Progetto Cultura e con il sostegno di Roma Lazio Film Commission.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|10/03/2026 - Storie, simboli e segreti delle opere d’arte siciliane”: al via Corso on line
Promosso da BCsicilia e dall’Università Popolare si terrà da marzo a maggio 2026 un corso on line su “Iconografia e Iconologia”. Le lezioni saranno tenute da Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte e Presidente della Sede di BCsicilia di Catania, mentre la presentazione sar...-->continua
|
|
|10/03/2026 - UNICEF: nel 2025 oltre 15.000 bambini, adolescenti e giovani rifugiati raggiunti in Europa e Asia Centrale
Nel 2025 sono state oltre 66 mila le persone migranti e rifugiate arrivate in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, 2 su 10 erano minorenni, tra cui circa 12.000 non accompagnati.
Nel 2025 sono state circa 1.300 le persone m...-->continua
|
|
|10/03/2026 - A Spasso con ABC – Un altro sguardo”: studenti alla scoperta di Viterbo tra storia, arte e fiabe
Dopo Roma sulle tracce del Caravaggio e la visita a Sabaudia, prosegue il percorso di A spasso con ABC – Un altro Sguardo, nell’ambito dei Progetti Scuola ABC, nati per dare un supporto alla classe docente e per avvicinare e far confrontare le ragazze e i raga...-->continua
|
|
|10/03/2026 - “Gli uomini hanno sempre torto in amore?” Silvano Picerno porta in scena un monologo tra ironia e vita quotidiana
Un viaggio ironico e brillante tra le diverse età dell’amore, dall’amore per sé stessi fino a quello per i figli, passando per le relazioni di coppia e arrivando persino all’amore senile, quando tutto sembra ormai compromesso… o forse no. È il cuore del nuovo ...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Scuola, stanziati 50,3 milioni per la formazione del personale ATA
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi un decreto che stanzia oltre 50 milioni per la formazione in servizio del personale ATA delle scuole.
“Si tratta di una misura concreta di attenzione specifica al personale ...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Carburanti alle stelle: il Governo convoca una riunione d’urgenza sui rincari
L’impennata dei prezzi dei carburanti torna al centro dell’attenzione del Governo. Di fronte ai continui rincari registrati negli ultimi giorni, il Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato una ri...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Tragico incidente sulla provinciale 16: muore 74enne di Castellaneta
Nel primo pomeriggio dell’8 marzo un uomo di 74 anni, originario di Castellaneta, ha perso la vita all’ospedale dopo un grave incidente stradale avvenuto in mattinata sulla strada provinciale 16, in località Gaudella, nel tratto tra Castellaneta e Laterza. Tra...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.