|
|
|Condanne fino a 20 anni nel processo “Karpanthos” a Catanzaro: 42 imputati giudicati per le cosche della Sila Piccola
24/02/2026
|Il Gup di Catanzaro, Mario Santoemma, ha condannato, nel processo con rito abbreviato, 42 imputati a pene da uno a 20 anni di reclusione, nell’ambito del procedimento denominato ‘Karpanthos’, incentrato sulla pervasività delle cosche Carpino e Cervesi sul territorio della Sila Piccola catanzarese, imperversando tra i Comuni che si trovano al confine con la provincia di Crotone. Otto sono, invece, gli assolti. L’inchiesta nasce in seguito alle indagini sull’omicidio del macellaio Francesco Rosso, ucciso nel 2015 a Simeri Mare. Centrali nel lavoro investigativo sono state le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Danilo Monti, condannato a 3 anni di reclusione, catturato nel 2019 quale killer del macellaio; da allora ha cominciato a parlare con gli inquirenti. Secondo gli investigatori le cosche avevano il controllo del Comune di Cerva.
L’operazione Karpanthos è scattata il 22 settembre 2023. Gli inquirenti hanno colpito i sodalizi criminali di Cerva e Petronà con ramificazioni in altre regioni italiane: Liguria, Piemonte e Lombardia. L’attività investigativa ha fatto emergere lo scambio elettorale politico-mafioso e l’influenza del gruppo criminale di Cerva sull’amministrazione comunale, nelle elezioni del 2017.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|24/02/2026 - Condanne fino a 20 anni nel processo “Karpanthos” a Catanzaro: 42 imputati giudicati per le cosche della Sila Piccola
Il Gup di Catanzaro, Mario Santoemma, ha condannato, nel processo con rito abbreviato, 42 imputati a pene da uno a 20 anni di reclusione, nell’ambito del procedimento denominato ‘Karpanthos’, incentrato sulla pervasività delle cosche Carpino e Cervesi sul territorio della Si...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Migranti, l’appello della Conferenza Episcopale Calabra: ''Il mare ci chiede conto, basta silenzi''
Un appello che scuote coscienze e istituzioni arriva dalla Conferenza Episcopale Calabra dopo le ultime tragedie nel Mediterraneo. I vescovi parlano di una scia di corpi restituiti dal mare tra Calabria e Sicilia, vittime dei naufragi avvenuti tra il 15 e il 2...-->continua
|
|
|24/02/2026 - Blitz della Guardia di Finanza sul litorale brindisino: sequestrati datteri, novellame e ricci di mare
Un’operazione mirata a difesa del mare e della legalità ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di specie protette lungo la costa brindisina. Protagonisti dell’intervento i militari della Guardia di Finanza di Brindisi, impegnati in una serie di contro...-->continua
|
|
|23/02/2026 - Mazza. Alta Velocità in Calabria, basta propaganda sulla sabbia
L’ennesima ondata di maltempo che ha flagellato il litorale tirrenico calabrese non ha lasciato dietro di sé solo detriti, frane e coste devastate, ma ha messo a nudo una verità che la Politica regionale continua ostinatamente a voler ignorare. Mentre il mare ...-->continua
|
|
|23/02/2026 - A Taranto un convegno sui Progetti di Vita per persone con disabilità
Trasformare la disabilità da condizione di assistenza passiva a percorso di autodeterminazione consapevole. È questo l’obiettivo ambizioso del convegno nazionale "Il futuro non aspetta: il Progetto di Vita è oggi", che si terrà giovedì 26 febbraio, alle ore 14...-->continua
|
|
|23/02/2026 - Altamura, 65enne ai domiciliari per tentato omicidio: accoltellò un 30enne dopo una lite
Svolta nell’inchiesta sull’accoltellamento avvenuto a gennaio ad Altamura: i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, con braccialetto elettronico, nei confronti di B.G., 65 anni. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del...-->continua
|
|
|23/02/2026 - Polizia. Arrestato il marito di Lucia Salcone: ''Incidente simulato, fu omicidio premeditato''
Svolta nelle indagini sulla morte di Lucia Salcone: all’alba gli agenti della Polizia stradale di San Severo e della Squadra mobile di Foggia hanno arrestato il marito, 48 anni, con l’accusa di omicidio volontario premeditato della moglie 47enne. La donna morì...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.