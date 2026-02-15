|
|
|Esondazione del Crati, Ferdinando Laghi a Cassano
15/02/2026
|L’ondata di maltempo che sta investendo con particolare violenza i territori di Cassano allo Ionio e Corigliano -Rossano, così come molte altre aree della Calabria, sta facendo emergere ancora una volta la vulnerabilità di un territorio che chiede interventi tempestivi e una visione di lungo periodo.
Il consigliere regionale Ferdinando Laghi si è recato nel pomeriggio di sabato 14 febbraio ai Laghi di Sibari, nel territorio di Cassano allo Ionio, duramente colpito, insieme all'area di Lattughelle, dall’esondazione del Fiume Crati che ha provocato allagamenti nelle abitazioni della zona e costretto molte persone a lasciare le proprie case. Nel corso della visita, il consigliere ha effettuato un sopralluogo accompagnato dal sindaco Gianpaolo Iacobini, incontrando rappresentanti del territorio e soccorritori.
«Ora è il momento dell’intervento, dell’urgenza, della solidarietà - ha dichiarato Laghi - ma certamente non si può non tenere presente della concomitanza fra la crisi climatica e una gestione del territorio che da troppi decenni è affrontata con approssimazione o addirittura sciatteria. Su questo bisognerà intervenire per cercare di evitare che fenomeni del genere si possano tornare a ripresentare in un prossimo e magari imminente futuro».
Il Segretario Questore, poi, ha avuto un colloquio telefonico anche con il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, dove la situazione è estremamente complessa. L’emergenza ha messo in ginocchio numerose famiglie residenti e risulta duramente colpito anche il comparto agricolo ed economico del territorio.
Il Consigliere Laghi ha sottolineato la necessità di attivare con la massima rapidità tutte le procedure utili al sostegno delle famiglie sfollate - oltre 500 sono le persone coinvolte da questa emergenza - e delle attività danneggiate, chiedendo interventi immediati per il ripristino delle condizioni di normale agibilità e per la messa in sicurezza dell’area.
«È indispensabile – ha aggiunto – che si apra una fase nuova nella pianificazione e nella manutenzione del territorio. Non possiamo limitarci a intervenire in emergenza: serve una strategia strutturale, capace di coniugare prevenzione, tutela ambientale e sicurezza delle comunità».
Laghi ha infine manifestato la piena vicinanza alle persone colpite da questa grave circostanza tramite i loro rappresentanti istituzionali, ai quali ha garantito l’attenzione costante sull'evolversi della situazione.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|15/02/2026 - Esondazione del Crati, Ferdinando Laghi a Cassano
L’ondata di maltempo che sta investendo con particolare violenza i territori di Cassano allo Ionio e Corigliano -Rossano, così come molte altre aree della Calabria, sta facendo emergere ancora una volta la vulnerabilità di un territorio che chiede interventi tempestivi e una...-->continua
|
|
|14/02/2026 - “Laghi di Sibari travolti dal Crati: mamma e bambina salvate dai Vigili del Fuoco
La furia del maltempo ha sconvolto i Laghi di Sibari, provocando paura e gravi danni. Il fiume Crati ha rotto gli argini, allagando case e isolando decine di famiglie. Le immagini girate da un elicottero dei Vigili del Fuoco mostrano la gravità della situazion...-->continua
|
|
|14/02/2026 - Ciclone Ulrike: l’agricoltura calabrese in ginocchio tra allagamenti e danni ingenti
Il maltempo torna a mettere in ginocchio l’agricoltura calabrese. Negli ultimi giorni, la regione è stata travolta dal ciclone Ulrike, con piogge torrenziali, esondazioni e forti raffiche di vento che hanno danneggiato colture, infrastrutture rurali e viabilit...-->continua
|
|
|14/02/2026 - “La posta mai immaginata”: il 16 febbraio il quinto incontro sulle vie storiche del Sud Italia
Quinto incontro 2026 con “La posta mai immaginata”, serie di conferenze digitali firmate dal “Tavolo dei «postali»” (Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” odv, Museo storico della comunicazione, Unione stampa filatelica italiana, “Vaccari news”).
-->continua
|
|
|14/02/2026 - Bitonto, tragico incidente: muore un 17enne, altri due giovani feriti
Tragedia sulle strade del Barese nella notte: un giovane di 17 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla provinciale che collega Terlizzi a Palombaio, frazione di Bitonto. Si tratta di Gianvito Carelli, a bordo dell’auto finita fuori strada, probabi...-->continua
|
|
|14/02/2026 - Manduria, tre giovani indagati per la morte di Luciano Limongelli dopo aggressione in centro
A Manduria tre giovani, due minorenni e un maggiorenne, sono indagati per la morte di Luciano Limongelli, 62 anni, deceduto dopo essere stato aggredito in pieno centro cittadino il 13 settembre. L’uomo, soccorso inizialmente sul posto con traumi al volto e al ...-->continua
|
|
|14/02/2026 - Buonabitacolo, acqua al centro del dibattito: il Comitato Acqua convoca assemblea pubblica
A Buonabitacolo torna al centro del dibattito pubblico la gestione dell’acqua. Oggi, sabato 14 febbraio alle 17.30, il Comitato Acqua organizza un incontro per discutere il recente affidamento del servizio alla Consac SpA. Al centro della discussione non ci so...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.