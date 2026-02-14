I due giovani talenti, rappresentanti dellASD Lady Deborah, si sono distinti alla prestigiosa competizione "All England Open 2026" nel Regno Unito, portando i comuni di Tursi e SantArcangelo ai vertici della danza sportiva internazionale. Non è solo una questione di passi e ritmo, ma di impegno, sacrificio e unidentità territoriale portata con orgoglio oltremanica. La Basilicata festeggia i successi di Denis Virgallita e Felisia Di Virgilio, la coppia di ballerini che ha incantato il pubblico e i giudici a Blackpool, in Inghilterra, durante la rinomata competizione internazionale "All England Open 2026 dove si incrociano i migliori atleti d'Europa e del mondo. In questo contesto d'eccellenza, Denis (originario di Tursi) e Felisia (di Sant'Arcangelo) hanno confermato il loro valore tecnico scalando le classifiche in diverse categorie:

 Finalisti Open Rumba: Uno straordinario 5° posto

 Semifinalisti Pre-Champ

 Semifinalisti Amatori:

Il traguardo raggiunto non è passato inosservato alle amministrazioni comunali dappartenenza che hanno voluto celebrare ufficialmente i due atleti dellASD Lady Deborah. DallAmministrazione di Tursi giungono parole di profonda stima: Risultati che testimoniano talento, sacrificio e disciplina. Denis e Felisia hanno saputo portare in alto il nome della nostra comunità, dimostrando come la passione possa trasformarsi in traguardi concreti. Sulla stessa scia il sindaco di Sant'Arcangelo, Salvatore La Grotta che ha voluto sottolineare il valore sociale dello sport: Le nostre comunità sono ricche di talenti che coltivano sogni grazie al lavoro prezioso delle associazioni sportive. È da qui che nasce una comunità migliore, che alimenta i sogni e premia il merito.



Carlino La Grotta