|Danza: Denis Virgallita e Felisia Di Virgilio conquistano il palcoscenico mondiale della danza
14/02/2026
|I due giovani talenti, rappresentanti dellASD Lady Deborah, si sono distinti alla prestigiosa competizione "All England Open 2026" nel Regno Unito, portando i comuni di Tursi e SantArcangelo ai vertici della danza sportiva internazionale. Non è solo una questione di passi e ritmo, ma di impegno, sacrificio e unidentità territoriale portata con orgoglio oltremanica. La Basilicata festeggia i successi di Denis Virgallita e Felisia Di Virgilio, la coppia di ballerini che ha incantato il pubblico e i giudici a Blackpool, in Inghilterra, durante la rinomata competizione internazionale "All England Open 2026 dove si incrociano i migliori atleti d'Europa e del mondo. In questo contesto d'eccellenza, Denis (originario di Tursi) e Felisia (di Sant'Arcangelo) hanno confermato il loro valore tecnico scalando le classifiche in diverse categorie:
Finalisti Open Rumba: Uno straordinario 5° posto
Semifinalisti Pre-Champ
Semifinalisti Amatori:
Il traguardo raggiunto non è passato inosservato alle amministrazioni comunali dappartenenza che hanno voluto celebrare ufficialmente i due atleti dellASD Lady Deborah. DallAmministrazione di Tursi giungono parole di profonda stima: Risultati che testimoniano talento, sacrificio e disciplina. Denis e Felisia hanno saputo portare in alto il nome della nostra comunità, dimostrando come la passione possa trasformarsi in traguardi concreti. Sulla stessa scia il sindaco di Sant'Arcangelo, Salvatore La Grotta che ha voluto sottolineare il valore sociale dello sport: Le nostre comunità sono ricche di talenti che coltivano sogni grazie al lavoro prezioso delle associazioni sportive. È da qui che nasce una comunità migliore, che alimenta i sogni e premia il merito.
