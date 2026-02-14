Nuovo impegno casalingo di assoluto rilievo per la Rinascita Volley Lagonegro nel campionato di Serie A2 Credem Banca. Domani, alle ore 16.00, i biancorossi di coach Waldo Kantor ospiteranno al Palasport di Villa dAgri la Consar Ravenna nella sfida valevole per la sesta giornata di ritorno della regular season, e che rappresenta il terzo confronto stagionale tra le due formazioni.



I precedenti, entrambi favorevoli alla compagine romagnola, risalgono alla gara del girone di andata disputata il 23 novembre scorso al Pala De Andrè e al match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia del 21 gennaio. In entrambe le occasioni Ravenna si è imposta con il punteggio di 3-1, ma con una Rinascita che ha mostrato solidità e qualità in larghi momenti dei rispettivi match. Proprio alla luce di questi risultati, la gara di domani assume un significato particolare per Lagonegro, chiamata a misurarsi ancora una volta con una delle principali protagoniste del torneo.



I biancorossi arrivano allappuntamento con 29 punti in classifica e il sesto posto consolidato: dopo il successo esterno ottenuto il 24 gennaio a Brescia al tie-break, sono arrivate due sconfitte consecutive, entrambe al quinto set, contro Porto Viro e Aversa. Gare combattute fino agli ultimi scambi, nelle quali la squadra  pur nel risultato a sfavore  ha evidenziato carattere, coesione e capacità di rimanere agganciata al match anche nei momenti di maggiore pressione.



Nonostante lassenza di risultati pieni nelle ultime uscite, le prestazioni offerte hanno confermato la solidità del gruppo e la volontà di proseguire nel percorso di crescita intrapreso sin dallinizio della stagione. La volontà dello spogliatoio è quella di continuare a muovere la graduatoria  cosa che avviene da ben nove partite consecutive  contro unavversaria di primo piano.



Di fronte, infatti, ci sarà una Consar Ravenna in grande condizione. Seconda forza del campionato a quota 38 punti, in coabitazione con lAbba Pineto, la formazione romagnola guidata da Antonio Valentini è reduce da due successi consecutivi contro Virtus Aversa e Campi Reali Cantù e si presenta in Basilicata con lintento di consolidare la propria posizione ai vertici. Continuità di rendimento, organizzazione di gioco ed esperienza rappresentano i tratti distintivi di una squadra costruita per competere stabilmente nelle zone alte della graduatoria.



Lopposto bulgaro Dimitrov (270 punti stagionali), il connazionale Valchinov in posto quattro e il giovanissimo talento puro Manuel Zlatanov (288) sono le bocche di fuoco guidate al palleggio da Antonino Russo, per la cronaca uno dei migliori battitori del campionato con 39 ace. Andrea Canella e Filippo Bartolucci (50 muri punto per lui, al terzo posto della speciale classifica) sono due centrali efficienti e affidabili, così come lesperto libero Riccardo Goi (classe 1992) in seconda linea.



La sfida si preannuncia dunque intensa e tecnicamente qualificata. Per la Rinascita sarà fondamentale mantenere ordine nei fondamentali, limitare gli errori nei momenti chiave e sfruttare al meglio il fattore campo, elemento che nel corso della stagione ha spesso rappresentato un valore aggiunto.



Abbiamo svolto una settimana di lavoro completa e intensa  le parole alla vigilia di Waldo Kantor  Sappiamo che affronteremo una partita molto difficile: Ravenna è una corazzata di questo campionato e la classifica lo dimostra. È una squadra costruita per stare ai vertici e servirà una prestazione di alto livello sotto ogni punto di vista. Siamo soddisfatti di quanto fatto domenica scorsa ad Aversa, al di là del risultato. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare esclusivamente alla gara di domani, lultima prima della sosta. Non dobbiamo guardare la classifica, ma concentrarci sullidea di giocare una partita in più dando tutto ciò che abbiamo, dalla prima allultima palla. Quando riusciamo a esprimerci al massimo, le partite restano aperte contro chiunque e lo abbiamo dimostrato più volte nel corso della stagione. Non è semplice arrivare sempre a dare il massimo, ma noi, per fortuna, tante volte ci siamo riusciti. Questo è laspetto che mi rende più orgoglioso: per me i miei ragazzi sono i migliori, per limpegno e per latteggiamento che mettono in campo.



Il tecnico fa anche il punto sugli infortunati: Preserveremo Cantagalli per consentirgli di recuperare completamente: vogliamo averlo al meglio della condizione e non correre rischi inutili. Andonovic, invece, si è allenato con continuità per tutta la settimana ed è in buona forma: questo per noi è un aspetto importante, perché ci permette di avere maggiore equilibrio nelle rotazioni.



Sugli aspetti da affinare: Dal punto di vista tecnico, dovremo sicuramente migliorare il fondamentale della battuta, che ad Aversa è stato poco incisivo. È un aspetto su cui stiamo lavorando e che potrà fare la differenza in una gara di questo livello.



La gara, arbitrata da Stefano Chiriatti e Antonio Gaetano, sarà trasmessa in diretta gratuita su DAZN, previa registrazione alla piattaforma.