|Cinema: dal 05.02 in sala 'IO+TE' di Valentina De Amicis
29/01/2026
|Arriva al cinema nel periodo di San Valentino Io+Te, il nuovo film diretto da Valentina De Amicis, prodotto da Roberto Venuso e Federica Artiano per la Genesis S.r.l. e distribuito da Artimagiche Film, realizzato grazie al Contributo e il supporto di Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura, con il Patrocinio del Comune di Loreto e del Comune di Porto Recanati e con il supporto del Gruppo Rainbow, in sala dal 5 febbraio. Una storia d’amore intensa, imperfetta e profondamente contemporanea che affronta senza filtri i grandi temi delle relazioni di oggi: il desiderio, la paura di legarsi, il bisogno di libertà, ma anche la maternità, la difficoltà di diventare genitori e il dolore delle scelte che non hanno mai una risposta semplice. Con le musiche originali composte da David Cerquetti e il brano inedito “Yours Forever” di Benedetta Caretta, edizioni musicali Sony Music Publishing (ITALY).
“Ho prodotto Io+Te perché credo in un cinema che racconta la verità delle relazioni contemporanee, senza abbellimenti. Ho scelto di sostenere la regia di Valentina De Amicis e un cast autentico per mettere al centro temi spesso taciuti, tra cui la maternità, la paura di legarsi, la complessità delle scelte di coppia, e per restituire alle Marche la luce e l’intimità che hanno accompagnato le riprese.” - commenta Roberto Venuso, produttore della Genesis S.r.l..
"Ho visto sbocciare e concretizzarsi questo film giorno dopo giorno: è una grande emozione il suo arrivo nelle sale – commenta il presidente di Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini – Conservo un ricordo affettuoso delle visite sul set e di una giornata partecipatissima, all’interno del festival Tipicità, con tutto il cast di Io+te, un’occasione per parlare della potenza del cinema e del suo grande potenziale per promuovere i territori. Tutti hanno speso parole bellissime per le Marche, il fascino dei luoghi, la luce delle ambientazioni e l’intimità che si respira nella nostra regione. Sono certo che questi elementi si percepiranno nel film".
Con Matteo Paolillo (Mare Fuori) ed Ester Pantano (Oi vita mia di Pio e Amedeo) nei ruoli dei protagonisti, e un cast che comprende Camilla Semino Favro, Eva Cela, Jacqueline Luna, la partecipazione amichevole di Antonio De Matteo e Pia Lanciotti, Io+Te racconta l’incontro tra due mondi lontani che si attraggono, si respingono e si trasformano.
Lei è Mia, 36 anni, ginecologa affermata, indipendente, allergica alle relazioni stabili, abituata a vivere l’amore come un’esperienza da consumare e lasciarsi alle spalle. Ama sperimentare, cambiare, non legarsi. Il suo lavoro è ordinato, schematico, e proprio per questo nella vita privata cerca il contrario: emozioni nuove, incontri senza promesse, storie che non chiedano futuro. Lui è Leo, 26 anni, poeta per natura, allergico ai social, innamorato della musica e delle cose autentiche, con una visione dell’amore che sembra appartenere a un’altra epoca.
Il loro incontro nasce quasi per caso, in un bar, interrompendo un appuntamento qualunque. Da lì prende forma una relazione travolgente, fuori dagli schemi, fatta di passione, complicità e condivisione. Ma come spesso accade, l’innamoramento è solo l’inizio. Quando la realtà irrompe, con il suo carico di responsabilità, paure e domande, tutto cambia.
Io+Te non racconta un amore ideale, ma uno vero. Un amore che si scontra con il tempo che passa, con le differenze, con le aspettative, con il desiderio di costruire qualcosa e la paura di perdersi. E soprattutto, un amore che deve confrontarsi con il tema della maternità: il corpo che cambia, le scelte dolorose, il senso di colpa, la solitudine, la fragilità, ma anche la difficoltà, spesso taciuta, di diventare genitori.
Il film affronta senza retorica il fatto che non sempre restare incinta è semplice, che non sempre la vita segue il percorso che immaginiamo, che il desiderio di un figlio può trasformarsi in un’assenza insopportabile. Mette in scena il vuoto, la rabbia, il senso di ingiustizia, e il modo in cui tutto questo incide sull’identità di una donna e sulla tenuta di una coppia.
Nel periodo più romantico dell’anno, Io+Te sceglie di raccontare l’amore senza edulcorarlo: con le sue contraddizioni, le sue ferite, le sue rinunce. Un film che parla di relazioni nell’era della tecnologia, della paura di impegnarsi, ma anche della necessità di farlo, perché restare è spesso più difficile che andare via.
Una storia che ci ricorda che amare non è solo sentirsi bene, ma attraversare insieme il dolore, l’incertezza, la perdita e le domande senza risposta. Perché forse l’amore, da solo, non basta. Ma senza amore, niente ha davvero senso
|29/01/2026 - Sport e infiammazioni, come recuperare la forma fisica
L’attività sportiva è atta a -->continua
|29/01/2026 - Polizia. Trasporto illecito di animali: conducente denunciato e bestiame sequestrato a Eboli
La Polizia di Stato di Salerno ha denunciato un 47enne della provincia per violazioni sulle norme di protezione degli animali. Nonostante fosse interdettato dall’esercizio di imprese fino al 2028, aveva costituito una ditta per il commercio di animali vivi. Du...-->continua
|29/01/2026 - Salerno. Vasta operazione contro il traffico illecito di rifiuti
E’ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, contro un organizzazione criminale dedita allo smal...-->continua
|29/01/2026 - Caserta - Provvedimento eseguito nei confronti di un imprenditore casertano, contiguo al clan Belforte
La Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, a seguito del provvedimento emesso dalla Suprema Corte di Cassazione, hanno eseguito la confisca definitiva ...-->continua
|29/01/2026 - Reggio Calabria - Sequestrate 9 pistole semi-automatiche, 4 pistole a tamburo e 3 pistole mitragliatrici
Il Comando Provinciale Guardia di finanza di Reggio Calabria ha scoperto, in un’area isolata e di difficile accesso della Piana di Gioia Tauro, un deposito di armi particolarmente fornito.
L’operazione, che fa seguito ad altre analoghe attività di ser...-->continua
|28/01/2026 - Frana a Niscemi: tecnici e soccorsi al lavoro
A Niscemi, tecnici e soccorritori hanno lavorato anche durante la notte per isolare le condutture del gas nella zona rossa e consentire la riattivazione del servizio. Volontari e operatori sono impegnati nell’assistenza alle oltre 1.500 persone evacuate, nel m...-->continua
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.