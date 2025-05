Garantire la protezione delle infrastrutture digitali della Regione Puglia attraverso un filo diretto con gli operatori della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, promuovere iniziative congiunte di prevenzione per i cittadini, nonché momenti di formazione per i dipendenti.



Questo il cuore dell’accordo tra Regione Puglia e Polizia di Stato siglato oggi a Bari dal Presidente della Regione Michele Emiliano e dal Direttore Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica Luigi Rinella, che sancisce una sinergia operativa volta a salvaguardare la continuità dei servizi erogati dalla Regione e tutelare il patrimonio di dati a essa affidati.



Il Protocollo prevede che le attività connesse alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i servizi informatici critici della Regione Puglia vengano assicurate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Puglia”, in collaborazione con il Dipartimento per la transizione Digitale della Regione. Sono previste, altresì, attività formative reciproche o congiunte sui sistemi e sulle tecnologie informatiche utilizzate, anche mediante l’analisi dei fenomeni e delle minacce emergenti, al fine di garantire un approccio integrato ed efficace alla sicurezza informatica nell’intera Regione.



Sulla base dell’accordo, inoltre, potranno essere promosse iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza informatica su tutto il territorio regionale, allo scopo di sensibilizzare gli utenti a un corretto utilizzo della rete e delle piattaforme, social in relazione alle minacce cyber.



Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha sottolineato che “con la firma di questo protocollo rafforziamo una sinergia istituzionale fondamentale tra Regione Puglia e Polizia di Stato per affrontare insieme le crescenti minacce informatiche che mettono a rischio i nostri sistemi digitali e, con essi, i diritti e la sicurezza dei cittadini. La cybersicurezza non è solo una questione tecnologica: è una priorità strategica che richiede collaborazione, tempestività e competenze condivise. Proteggere i sistemi informativi regionali significa garantire la continuità di servizi essenziali, dalla sanità alla scuola, dai servizi amministrativi all’identità digitale. Ma significa anche prevenire truffe online, phishing, furti d’identità e tutelare in modo particolare le fasce più vulnerabili. La sicurezza digitale si costruisce insieme, con un presidio operativo costante sul territorio, ma anche promuovendo la formazione e un uso consapevole delle tecnologie da parte di tutti. Il fattore umano resta centrale: senza conoscenza e cultura della sicurezza, nessun sistema può dirsi davvero protetto. Oggi la Puglia compie un passo importante, mettendo al centro l’integrità delle sue infrastrutture digitali e la fiducia dei suoi cittadini”.



Il Direttore Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica Luigi Rinella ha sottolineato che "l’accordo testimonia l’impegno costante della Polizia di Stato nella tutela di cittadini e istituzioni, con particolare riguardo alla protezione delle infrastrutture critiche digitali che erogano servizi essenziali per il Paese, compito affidato alla Polizia Postale. È anche dalla sinergia e dal coordinamento tra le istituzioni che si sviluppano le strategie più efficaci per prevenire e contrastare una criminalità informatica sempre più insidiosa e pericolosa”.



Presenti alla firma, per la Polizia di Stato, anche il Questore di Bari Massimo Gambino, il Direttore del Servizio Polizia postale e per la Sicurezza Cibernetica Ivano Gabrielli e il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Puglia” Marco De Bartolis.