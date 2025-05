La nona edizione della Granoro Cup si preannuncia un evento da record. Le iscrizioni si sono chiuse con un risultato straordinario: oltre 100 squadre partecipanti prenderanno parte alla manifestazione, provenienti da 30 società sportive di tutta la Puglia e suddivise nelle categorie Esordienti (2012-2013), Pulcini (2014-2015) e Primi Calci (2016-2017). Un entusiasmo che conferma l’importanza e la credibilità che questo torneo ha ormai acquisito nel panorama del calcio giovanile regionale.

L’appuntamento con la Granoro Cup 2025 è fissato per sabato 24 e domenica 25 maggio presso le strutture del Levante Center e Levante Center 2.0 di Bari, veri e propri poli d’eccellenza per lo sport giovanile.

In attesa del fischio d’inizio, sono già in programma due importanti momenti di avvicinamento al torneo. Il primo è previsto per venerdì 16 maggio alle ore 20:00 con la diretta speciale “Aspettando la Granoro Cup 2025”, in onda sulla pagina Facebook della Gran Football Corato e sul canale YouTube di Kifra Tv, media partner dell’evento. Un’occasione per svelare in anteprima curiosità, ospiti e dettagli sull’organizzazione dell’evento. Tra gli interventi in programma ci sarà anche quello di un rappresentante del Pastificio Granoro.

Il secondo appuntamento è la conferenza stampa ufficiale di presentazione del torneo, che si terrà mercoledì 21 maggio alle ore 10:30 presso la Sala Verde del Comune di Corato. Saranno presenti gli organizzatori, i rappresentanti delle istituzioni e i partner che hanno reso possibile questa edizione. Tra i presenti anche la Dott.ssa Marina Mastromauro, Amministratore Delegato di Granoro.

Per il Pastificio Granoro, che non ha fatto mancare il proprio sostegno a quello che ormai è un appuntamento fisso, promuovere lo sport del territorio è un valore importante, in linea con il proprio impegno per la promozione della salute. «Crediamo profondamente nel valore dello sport come strumento educativo e di crescita – afferma Marina Mastromauro, Ad di Granoro - soprattutto per i più giovani. La Granoro Cup rappresenta per noi un appuntamento fisso da ormai nove edizioni, che ci permette di trasmettere messaggi positivi legati al benessere, alla sana alimentazione, al rispetto di sane regole comportamentali e alla tolleranza. Sostenere iniziative come questa significa investire nel futuro del nostro territorio e diffondere la cultura del movimento, della socialità e della salute. Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto e della partecipazione sempre più numerosa di bambini e delle loro famiglie in un evento che unisce passione sportiva e valori autentici»

Organizzata da Gran Football Corato, Nick Calcio Bari e Levante Azzurro, con il patrocinio della Regione Puglia, di Sport e Salute e del Comune di Corato, la Granoro Cup 2025 si conferma non solo come evento sportivo di riferimento, ma anche come progetto educativo e sociale, che valorizza lo sport come veicolo di crescita, fair play e condivisione.