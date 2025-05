Grande soddisfazione per Guardia Sanframondi, che si conferma meta di fascino e autenticità per l’inclusione nella guida “35 Borghi imperdibili della Campania”, scritta dalla giornalista Cristina Celli per Capricorno Edizioni e disponibile da metà maggio.



Con un’anteprima nazionale tenutasi nella storica libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli, il volume è stato presentato con la partecipazione di numerosi esponenti del mondo politico e giornalistico anche per fare il punto sulle presenze da primato che qualche giorno fa hanno interessato non solo la città capoluogo di regione e Pompei. L’occasione, quindi, per tracciare un bilancio di questa prima parte dell'anno in previsione dei prossimi mesi e per offrire una nuova esperienza di viaggio autentica e lontana dal turismo di massa. Infatti, la guida, che fa parte di una collana nazionale dedicata ai borghi più belli d'Italia, accompagna e invita i lettori alla scoperta dei luoghi più autentici, incantevoli e spesso poco noti della Campania. In un percorso tracciato con lo sguardo di chi unisce in maniera magica racconto e ricerca territoriale.







“Rallentare, incontrare, riscoprire – ha argomentato l’autrice - il trend globale dei viaggi esperienziali, delle fughe dall'overtourism e della riscoperta dei luoghi minori ha investito la Campania con un'energia nuova. In particolare, il modo di viaggiare, abitare e vivere il territorio sta diventando terreno di innovazione culturale e sociale. La mia guida nasce da un approccio partecipativo: istituzioni locali, Pro Loco, fotografi e abitanti sono stati coinvolti in ogni tappa del lavoro per aprire un confronto concreto sul turismo responsabile, sostenibile e territoriale”.



Il tutto a dimostrazione che anche in Campania stanno cambiando i servizi e le narrazioni di cittadine che diventano hub relazionali con spazi di co-abitazione temporanea, scambio intergenerazionale e dove la visita “mordi e fuggi” genera un desiderio di radicamento, di scambio, di immersione che porta a nuove visioni nel comparto del turismo.







Alla presentazione napoletana ha partecipato anche Antonio Iuliani, vice-presidente della Pro Loco Guardia Sanframondi.



“La presenza in questa autorevole guida – ha detto – ci riempie di orgoglio e premia la nostra instancabile attività di promozione del nostro paese che, è noto, per bellezze, storia e tradizione non ha nulla da invidiare a tante località campane che registrano maggiori presenze. Sin dal primo contatto con l’autrice Cristina Celli ci siamo impegnati per fornirle sia le notizie sia le foto, in modo da poter favorire il miglior risultato possibile in questa importante e qualificata vetrina. D’altronde, tutto ciò rientra nelle nostre iniziative che da sempre portiamo avanti poiché convinti che i piccoli borghi, come la nostra comunità, hanno tutte le carte in regola per aspirare a diventare modelli allettanti di turismo dove la storia incontra la contemporaneità per nuovi viaggi di stile e di vita”.