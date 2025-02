Giovedì 6 febbraio è stata inaugurata la nuova sede del Centro per l'Impiego (CPI) di Taranto, in via Veneto n. 83. L'evento ha segnato un passo importante per il rilancio delle politiche attive del lavoro nella provincia.



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato il ruolo chiave di ARPAL (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro) nell'accompagnare le nuove sfide occupazionali di Taranto, dalla decarbonizzazione ai Giochi del Mediterraneo. Il sindaco Rinaldo Melucci ha evidenziato l'importanza di una sede moderna e funzionale per facilitare l'accesso ai servizi per l'impiego.



La nuova sede, composta da tre piani con aule per seminari e incontri, sostituisce la precedente struttura dichiarata inagibile nell'aprile 2023. Gli uffici sono operativi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, con aperture pomeridiane il martedì e giovedì su appuntamento.



Durante l'inaugurazione, sono stati diffusi dati occupazionali aggiornati: nel 2024 la provincia ha registrato un incremento di 6.702 posti di lavoro (+1,73%), con una riduzione della disoccupazione dell'1,09%. Il CPI ha gestito 11.209 utenti, raccogliendo dichiarazioni di disponibilità al lavoro e aggiornando schede professionali.



Nel 2024, il CPI ha preso in carico 5.369 utenti nell'ambito del Programma G.O.L., e ha gestito 322 annunci di lavoro con 1.965 candidati selezionati per colloqui aziendali. Tra le collaborazioni più rilevanti, spicca quella con Vestas Blades Italia, che ha portato all'assunzione di 17 tecnici specializzati.



Il direttore generale di ARPAL Puglia, Gianluca Budano, ha sottolineato come la nuova sede rafforzi il legame tra politiche attive del lavoro e sviluppo industriale. L'inaugurazione rappresenta un passo significativo per l'occupazione locale, con il CPI di Taranto pronto a diventare un punto di riferimento per cittadini e imprese.