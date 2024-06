Iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del calcio virtuale italiano. La FIGC-Lega Nazionale Dilettanti è entusiasta di annunciare la 3^ edizione della LND Gaming Week, che si terrà dal 13 al 16 giugno 2024 presso il suggestivo Centro Esplace del Porto Antico di Genova, agli ex Magazzini del Cotone. Questo evento imperdibile sarà un mix esplosivo di competizioni emozionanti, momenti di condivisione e spettacolo in diretta streaming.



"Siamo estremamente entusiasti di dare il via alla LND Gaming Week 2024, un evento – ha dichiarato il presidente della Commissione LND eSport Santino Lo Presti - che rappresenta il culmine di un anno di impegno e passione nel mondo dell'eSport dilettantistico. La partecipazione delle nostre Società è stata ancora una volta straordinaria, con oltre 3000 partecipanti che hanno preso parte alle competizioni LND eSport. Questo dimostra non solo l'interesse crescente per il calcio virtuale, ma anche la dedizione e il talento presenti nel nostro movimento. Il costante supporto del presidente della LND, Giancarlo Abete, e del presidente Giulio Ivaldi sul territorio ligure, è stato fondamentale per la realizzazione di questo evento. Genova, con la sua storia e la sua bellezza, offre uno sfondo unico e suggestivo per questo appuntamento. Il Centro Esplace, dove torniamo dopo il Torneo delle Regioni, rappresenta il luogo ideale per celebrare il meglio dell'eSport dilettantistico, combinando tradizione e innovazione in un contesto vibrante e stimolante. La LND Gaming Week – conclude Lo Presti - sarà un'occasione imperdibile per celebrare l’amore per il calcio, la tecnologia e la passione che uniscono giocatori e tifosi di tutte le età, anche fuori da rettangolo verde tradizionale”.



La kermesse prenderà il via giovedì 13 giugno con l'anteprima live sul canale Twitch della LND eSport alle 19.30, dove caster d’eccezione come Davide Abbate, Lorena Rusu e Mattia Meo, introdurranno il programma del week end dedicato alla fase finale dei campionati eSerieD ed eFemminile, del torneo LND eCup e di quello internazionale Italy Women’s eCup. La squadra che vincerà la 5^ edizione dell’eFemminile affronterà il Porto di Raquel Da Silva Martinho. La conduzione delle dirette è affidata all’esperto Marco Brandino coadiuvato in regia da Mattia Compagno e Pietro Costa.



Venerdì 14 giugno, alle ore 17.00, si terrà un interessante panel intitolato "Scegliamo da Campioni", una campagna di educazione alimentare e corretti stili di vita promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti. La serata sarà invece dedicata alle semifinali della LND eCup e della eSerie D, con diretta Twitch a partire dalle 19.30. Modalità di gioco Pro Club 11 contro 11 su EAFC24.



Le semifinali della final four della eSerieD:



Academy L’Aquila vs AC Crema 1908

L’Aquila Calcio 1927 vs Vesta eSports



Le semifinali della final four della LND eCup:



Mori Santo Stefano vs Vesta eSports

Città di Teramo vs AC Crema 1908



I protagonisti alla console (il resto della squadra giocherà da remoto):



Mori Santo Stefano - Daniele Di Paola (C)

Vesta - Giulio Froio (C)

Città di Teramo - Giuseppe Iaconisi (C)

L'Aquila Calcio 1927 - Massimiliano Dentice (C)

AC Crema 1908 - Kewan Rezgar (C)

Academy L'Aquila - Andrea Pecci (C)



Il sabato sarà una giornata ricca di attività. Alle ore 11 è prevista la visita al Museo del Cinema del Porto Antico per i giocatori e le giocatrici in gara e, dopo il pranzo, seguirà il primo torneo sperimentale di Calcio Balilla con la fase finale regionale della Liguria (ore 14.30) e la successiva finale, alle 18, tra la squadra finalista ligure ed il duo pugliese in rappresentanza dell'Ugento Calcio. Dopo il grande successo degli eventi congiunti con la FISCT, con il Subbuteo al fianco del calcio virtuale, inizia quindi anche il percorso con un altro storico gioco legato al calcio fuori dal campo reale: il Calcio Balilla. Una celebrazione dell’amore per il calcio, in tutte le sue forme. La serata comincerà con le semifinali del calcio virtuale femminile dove si affronteranno le squadre eSports di Audace Decollatura vs Parma e Cagliari vs Fiorentina. A seguire le finali delle 3 competizioni: eFemminile, eSerieD ed LND eCup. Tutte le emozioni di queste sfide si potranno vivere in diretta su Twitch, a partire dalle ore 19.



Le protagoniste della final four dell’eFemminile:



Audace Decollatura - Flavia Scorrano (RGK FlaJack)

Cagliari esports - Maddalena Piras (Madda9310)

Fiorentina Esports - Immaculada Gonzalez (Maculletty)

Parma Esports - Giulia Ratto (Giulia7x_)



Il gran finale è previsto per domenica 16. La giornata conclusiva inizierà alle ore 10 con un torneo riservato agli INSUPERABILI Onlus. Alle 14.00 inizieranno le fasi finali del Comitato Regionale della FIGC-LND della Liguria, con diretta Twitch dalle 15.20 e finale alle 15.30. Le squadre protagoniste in campo per il trofeo regionale saranno la Golfo Paradiso Pro Recco, il Real Santo Stefano Calcio, la Calcio Nave e la Lavagnese 1919. La Italy Women's eCup andrà in scena alle 18. La cerimonia di premiazione avrà luogo alle 18.30, con la conclusione della diretta Twitch alle 18.30. A seguire spazio alle fasi finali di VPL Italia (Virtual Pro League).



Non perdete l'occasione di vivere da vicino l'emozione del calcio virtuale alla LND Gaming Week 2024! Seguiteci in diretta su Twitch per non perdere nemmeno un momento di questa straordinaria esperienza.



