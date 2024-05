E' ufficialmente partito il conto alla rovescia per la seconda edizione del Gran Galà della Magia di Taranto.

L'evento, organizzato da Mago Maraldo e Magica Emy e che quest'anno si terrà al teatro Orfeo di Taranto il prossimo 25 maggio con start alle ore 20:30, avrà come ospite principale un'icona della magia italiana: il noto prestigiatore e comico Francesco Scimemi, con il suo esilarante spettacolo "Magicomio" che è una sintesi perfetta di magia e comicità, un cabaret estremamente personale, divertente e che farà restare senza fiato gli spettatori presenti.

Tanti gli altri artisti che saliranno sul palco quella sera, presentati nell’occasione da Max Barile: oltre ovviamente agli attesissimi Mago Maraldo e Magica Emy, saranno in scena, come lo scorso anno, Lorenzo Torres, Yurillusionist e Mago Manisco, che completano un parterre a dir poco incredibile.

A "promuovere" l'evento anche il Mago Forrest, conduttore televisivo impegnato in queste settimane con GialappaShow su Tv8, che tramite un videomessaggio ha mostrato parecchio apprezzamento all'iniziativa, ormai un must della primavera tarantina: "E' un cast di maghi eccezionali con la partecipazione straordinaria del mago dei maghi, il re degli intrattenitori, Francesco Scimemi. Si tratta di uno spettacolo da non perdere, consiglio a tutti i tarantini e non solo di esserci: correte al botteghino".

Ed in effetti la prevendita va a gonfie vele e sono rimasti pochi biglietti per assistere allo spettacolo. Per acquistarli, è possibile recarsi presso il botteghino del teatro Orfeo in via Pitagora, 80 a Taranto oppure presso Pausa Caffè, in viale Trentino 5b-7. Per chi non è di Taranto o semplicemente vuole acquistarli comodamente dalla poltrona di casa, i ticket sono online al link https://www.2tickets.it/SelectTitolo.aspx?idt=1969987&set=t&car=&ide=1174.