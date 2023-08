Il GAL Ponte Lama presenterà in anteprima nazionale, il prossimo sabato 5 agosto, un distributore automatico per la vendita di prodotti tipici pugliesi. Un'innovazione rivoluzionaria resa possibile grazie al progetto SMARTCHAINH24. Un progetto innovativo che punta ad accorciare la filiera, avvicinando produttori e consumatori, offrendo una scelta di prodotti più sani rispetto ai tradizionali "cibi spazzatura".

La presentazione del prototipo del distributore si terrà nell'ambito della mostra mercato per la valorizzazione dei prodotti locali "Dalla Terra al Mare", organizzata dal Gal Ponte Lama a Bisceglie, che si terrà in piazza Vittorio Emanuele II dal prossimo sabato 5 agosto fino a lunedì 7 agosto dalle ore 19,00 alle ore 24,00. Un evento imperdibile per chi vuole scoprire il meglio della produzione locale pugliese e per chi è interessato a nuove soluzioni di sostenibilità, alla filiera corta e alla corretta alimentazione

Il progetto CRE. DI. SMART, finanziato dalla Sottomisura 16.2 del PSR Puglia 2014/2020, vede capofila il GAL Ponte Lama e coinvolge partner di prestigio come l'Università di Foggia, Cia Puglia, Confcooperative Puglia, Confagricoltura Bari, Aproli Bari e Tinada srl. Partner, che hanno preso parte ad un Gruppo Operativo (GO), lavorando in stretta connessione con il PEI AGRI per contribuire a rendere l'agricoltura e la silvicoltura più produttive e sostenibili.

L'innovazione determinata da SMARTCHAINH24 rappresenta una risposta alle attuali esigenze dei consumatori e produttori agroalimentari, proponendo un modello di filiera corta rinnovato, capace di erogare prodotti agroalimentari di qualità, tipici, freschi e trasformati, provenienti direttamente dagli agricoltori/produttori del territorio della Regione Puglia.

La sperimentazione del progetto che è ancora in corso, prevede il coinvolgimento di almeno 250 consumatori e 30 referenze alimentari stagionali, verrà dato grande spazio alla partecipazione e alla valutazione dell'innovazione. Gli acquirenti potranno prenotare o acquistare i prodotti anche tramite una piattaforma web collegata al distributore, garantendosi così la disponibilità dei prodotti. Saranno inoltre dotati di una card per l'acquisto di 6 referenze settimanali, utilizzabile sia online che direttamente al distributore.

L'Università di Foggia svolgerà un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella valutazione del progetto, attraverso la somministrazione di questionari di consumer satisfaction e l'analisi dei risultati, in termini di produttività economica, ambientale e sociale dell'innovazione prodotta.