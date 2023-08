Angelo Tagliente sa solo vincere. Il biker crispianese della Bikemania Grottaglie fa tre su tre e, dopo aver vinto le prime due tappe di Crispiano e Galatina, fa suo anche il terzo appuntamento con il Trofeo dei Borghi di Bicinpuglia a Ginosa, organizzato in maniera impeccabile dalla Genusia Bike e condotto dal giornalista Matteo Schinaia.

Quella andata in scena domenica è stata un'autentica festa dello sport: 110 bikers iscritti ed entusiasti di un percorso che ha anche valorizzato le gravine di Ginosa, una Piazza IV Novembre gremita all'arrivo, con atleti e cittadini insieme per celebrare uno dei più grandi eventi sportivi dell'anno.

Sul traguardo, subito dopo Tagliente, due habituè del podio: Gino Daddabbo dell'Asd Sali in sella e Mattia Calabriso della Sport Bike.

I vincitori per categoria: De Pascali (Donne, Ciclo-Club Spongano), Calabriso (Allievi, Sport Bike), Tagliente (Elite Sport, Bikemania Grottaglie), Morleo (Master 1, MTB Bikers Erchie), Felice (Master 2, Team Eracle), Daddabbo (Master 3, Sali in Sella), Pallavicino (Master 4, Freedom Cycling Team), Martina (Master 5, Team Eracle), Gigante (Master 6, Atletico Rutigliano), Marino (Master 7+, Heraclea Bike - Marino Bici&Sport).

"Una grande e riuscitissima festa - dichiara soddisfatto Giovanni Punzi, responsabile SDA Ciclismo Uisp Nazionale e coordinatore Bicinpuglia - 110 alla partenza provenienti da tutta la Puglia e non solo e tanto divertimento. Per il secondo anno consecutivo di gara dopo un lungo stop durato dieci anni Ginosa torna a vivere le due ruote e lo fa nell'evento più bello, il Trofeo dei Borghi, la perla di Bicinpuglia".

"Una bellissima giornata - gli fa eco Domenico Calabrese, presidente della Genusia Bike - che dedichiamo a chi ha collaborato con noi, alle nostre mogli ed alle nostre famiglie a cui togliamo tanto tempo per questa grande passione".