In occasione della recente ricorrenza del sessantaquattresimo della morte (12 aprile 1959) di Don Primo Mazzolari, la conoscenza e l'approfondimento della figura di Don Primo non può solo soffermarsi nel definire gli aspetti singolari della sua complessa personalità nell'Italia religiosa del novecento.

Don Primo Mazzolari è stato un uomo libero innanzitutto nei confronti del potere politico, in particolare del fascismo, al quale non si è mai piegato e che da subito catalogò come una ideologia incompatibile con il messaggio cristiano.

Certo è che ha saputo cercare nella politica, l’essenza pur con i suoi limiti e difetti che accomunano ogni altra attività umana, convinto che la politica dovesse andare oltre i partiti e concentrarsi sugli uomini eliminando interessi e privilegi.

Infatti nel 1949, sul quindicinale da lui fondato “Adesso”, scrive: “Non dico che siano sbagliate le strade che partono da destra o da sinistra o dal centro: dico solo che non conducono, perché sono state cancellate come strade o scambiate per punti di arrivo e di possesso. La sinistra è la giustizia – la destra è la ragione – il centro la libertà. E siamo così sicuri delle nostre equazioni, che nessuno si accorge che c’è gente che scrive con la sinistra e mangia con la destra: che in piazza fa il sinistro e in affari si comporta come un destro: che l’egoismo di sinistra è altrettanto lurido di quello di centro, per cui, destra, sinistra e centro possono divenire tre maniere di “fregare” allo stesso modo il Paese, la Giustizia, la Libertà, la Pace”

Proprio nel pensiero sempre più attuale del parroco di Bozzolo, risiede la necessità di superare l'attuale sistema elettorale con un bipolarismo (radicale), a dir il vero mai decollato del tutto, e l'impegno del cristiano coerente a non disinteressarsi della politica.

Oggi si assiste a una crescente “spoliticizzazione” dei cittadini, che si manifesta con una indifferenza generalizzata verso i problemi che riguardano la società. L’uomo appare ipersensibile di fronte a ciò che lo riguarda personalmente e incredibilmente apatico nei confronti del bene comune. La causa principale di tale atteggiamento è forse la perdita di significato della vita personale e sociale, per cui le persone tendono a rifugiarsi nell’immediato e nell’effimero. Una ragione in più per impegnarsi seriamente e con un alto profilo etico nell’ambito dell’attività politica.

Si potrebbe riassumere tutto ciò sottolineando la necessità che ogni cristiano si impegni seriamente partecipando alla vita politica assumendosi le proprie responsabilità a seconda delle personali competenze e delle proprie condizioni, senza cessioni nè scoraggiamenti, come più volte ha sostenuto nei suoi innumerevoli scritti:

“La politica è una mobilissima attività umana, che fa parte del mestiere dell’uomo, del suo dovere di giustizia e di carità verso il prossimo. Non si può lasciare il campo della politica, che è poi l’ordinamento dell’uomo per il bene comune,all’arbitrio incontrastato degli avventurieri d’ogni risma, è questo il frutto di una esperienza ventennale che non può essere dimenticata.”

Dott. Giuseppe Corizzo

CIPES

(Centro d'Iniziativa Pistoiese per l'Economia ed il Sociale)