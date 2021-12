Probabilmente, quando il 27 dicembre del 2020 è iniziata la somministrazione dei vaccini in Italia, nessuno si sarebbe aspettato di trovarsi, alla fine del 2021, in un contesto di mortalità e diffusione dei contagi così complicato. Ma, purtroppo, i dati diffusi dal Dipartimento di Protezione civile e dal Ministero della Salute ci dicono che, dopo il record di ieri di 126.888, i nuovi positivi sono saliti, nelle ultime 24 ore, a 144.243. I test eseguiti sono 1.224.025, per un tasso di positività che si attesta al 11,8% (+0,8%).

Le vittime comunicate oggi sono 155 (ieri 156), per un totale salito a 137.402. Gli attualmente positivi sono saliti a 900.984 (ieri 779.463), di questi: 11.150 sono ricoverati con sintomi (ieri 10.886); 1.260 si trovano in terapia intensiva (ieri 1.126); e, 888.574, sono in isolamento domiciliare (ieri 767.371). I dimessi o guariti sono 22.579.





Le persone attualmente positive divise per regioni



252.380 in Lombardia

93.298 in Veneto

77.529 in Campania

77.458 in Emilia Romagna

74.300 in Toscana

72.818 in Piemonte

72.121 nel Lazio

42.582 in Sicilia

24.510 in Puglia

19.403 in Umbria

17.051 in Abruzzo

16.201 in Calabria

12.614 in Liguria

12.520 in Friuli Venezia Giulia

7.992 in Sardegna

7.640 nelle Marche

7.200 a Trento

5.270 a Bolzano

4.636 in Basilicata

2.129 in Valle d’Aosta

1.332 in Molise