L'Ispettorato del lavoro con il Nucleo Tutela del lavoro dei Carabinieri, non si ferma in nessun giorno nel contrasto al lavoro nero e insicuro. In tutta Italia - tranne in Sicilia, dove l'ispettorato è autonomo e fa capo alla Regione - nei giorni di Ferragosto, sono state ispezionate 211 aziende, in larga prevalenza nel settore dei pubblici esercizi, della ristorazione, della ricettività turistica.



Con l'intervento delle task force dell'Ispettorato e dei carabinieri emerge che su 211 aziende, ben 149, pari a circa il 71%, sono risultate irregolari immediatamente; 58 aziende sono state chiuse con provvedimento di sospensione dell'attività.



"Se tra le aziende ispezionate attive a ferragosto 7 su 10 operano con lavoratori in nero, con violazioni in materia di busta paga e di tracciabilità dei pagamenti, e con persone che percepiscono indebitamente il reddito di cittadinanza, vuol dire che in questo Paese dobbiamo contrastare un quadro di illegalità diffusa nel lavoro – commenta Bruno Giordano, magistrato e direttore dell'Ispettorato – e vuol dire che controlli e controllori sono sempre più necessari per la tutela della legalità del lavoro".



Gli accertamenti proseguono e hanno già evidenziato irregolarità in merito alla sicurezza del lavoro, a forme spurie di cooperative, agli orari di lavoro, all'illecita somministrazione di manodopera e ai trattamenti contrattuali applicati ai lavoratori. I lavoratori irregolari rintracciati sono stati 312; tra questi spiccano 11 minori irregolari (intenti a lavorare in nero o oltre le ore 22).