Corre il contagio in Campania, oggi si sono registrati altri 3.186 nuovi positivi di cui 3.016 asintomatici e 170 sintomatici. Quello che fa preoccupare sono l'aumento dei decessi, che dal 28 al 29 ottobre sono ben 15 e i posti nei reparti Covid ormai quasi tutti occupati,

Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l'Ordinanza n. 86, che contiene, oltre la riconferma di alcune disposizioni già in atto, ulteriori misure di contenimento e prevenzione per contrastare l'epidemia da Covid-19. Da lunedì prossimo, stop all

I nuovi positivi sono 31.084 (ieri erano stati 26.831), per un totale di 647.674. Nelle ultime 24 ore sono morte 199 persone (ieri erano 217), per un totale di vittime che ammonta a 38.321. I dimessi o guariti sono diventati 283.567, mentre, gli attualment

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 30 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 5.591 test per l'infezione da Co