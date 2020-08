NEWS BREVI

30/08/2020 - Sospensioni idriche Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti. PICERNO: Seguenti zone: c/da Chiusi; c/da montagna; strada convento-montagna; strada Chiusi; strada Torretta; via don minzoni. 29/08/2020 - Sospensioni idriche Balvano, Savoia di Lucania: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:30 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti. BALVANO: C.de Tusciano; Acqua del Signore; Vallaro; Croce; Rossa; Castagno; Platano; Sevinosa; Iuzzolino; Melassano e Gaudino. SAVOIA DI LUCANIA: C.de Fossati, Perolla, Piscioli e Castellaro. 28/08/2020 - Comunicazione di sospensione idrica Tolve: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi fino al termine dei lavori. TOLVE: Contrade: Riale, Piano degli Angeli e zone limitrofe



Montemurro: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti. MONTEMURRO: Contrade foresta,servigliano, sorgia, santissimo, migliorino,cifalupo, madonna delle grazie, castelluccio, le piane, buttacarro, romantica e zone limitrofe



Barile: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 16:00 di oggi fino al termine dei lavori. BARILE: Via Padre Minozzi, Rione Convento, Via delle Cave, Borgo XXV Aprile e zone limitrofe.



Venosa: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 06:45 di oggi fino al termine dei lavori. VENOSA: Vie: Gesualdo da Venosa, Contista e zone limitrofe.



Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. PICERNO: Seguenti Zone: Contrada Chiusi, Contrada Montagna, Strada Convento - Montagna, Strada Chiusi, Via Don Minzoni e Strada Torretta.