25/08/2020 - Virtus Taranto, al via le attività per la nuova stagione il 31 Agosto

Lunedì 31 Agosto la scuola calcio della Virtus Taranto darà il via alle proprie attività con le prove gratuite dei calciatori e le iscrizioni per tutte le fasce d’età. Tra le novità di maggiore rilievo ci sarà l’utilizzo del campo Mediterraneo Village in Via B...-->continua